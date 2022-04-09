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Atık toplayıcılara yasal statü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaya göre; hepsine özel kıyafet ve kimlik kartı verilecek. Sosyal güvenceye ve sağlık hizmetine kavuşacaklar. İlçe belediyelerine bağlı olarak çalışacaklar.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 09 Nisan 2022 07:35
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Atık toplayıcılara yasal statü

Türkiye çapında bulunan binlerce atık toplayıcıya yasal statü kazandırılması için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak çalışmada sona geldi. Bakan Murat Kurum, önceki gün iftarda bir araya geldiği atık toplayıcılara, yasal statü için bir taslak çalışma hazırladıklarını ve bunun yakında duyurulacağını açıkladı. Edinilen bilgilere göre,

> Atık toplayıcılara kimlik ve özel kıyafet verilerek, yaptıkları işe itibar katılacak. Belediyelere bağlı çalışacak atık toplayıcılar için, her ilçe tarafından kontenjan belirlenecek.

> Toplayıcılar, belediyelerden herhangi bir ücret almayacaklar.

> Topladıkları atıkları satarak kendi nam ve hesaplarına çalışacaklar.

> Özel kıyafeti ve ilçe belediyelerinde kaydı olmayan kişilerin, o bölgede atık toplamasının önüne geçilecek.

> Toplayıcıların sağlık hizmetlerinden yararlandırılması için, belediyeler tarafından sosyal güvence sağlanabilecek.

Öte yandan her bir kişi için "çalışma alanı sınırlarının çizilmesi" konusuna, atık toplayıcılarının karşı çıktığı öğrenildi. Toplayıcıların, bağlı bulundukları ilçe içerisinde her bölgede atık toplayabilmeyi istedikleri belirtildi. Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği Başkanı Recep Karaman "Bugün gelinen noktayı rüyamızda bile göremezdik. Atık toplayıcıların kayıt altına alınması ve artık birer normal işçi gibi değer görecek olmaları manevi açıdan da çok önemli. Sosyal güvencemiz, hiçbir şeyimiz bulunmuyordu. Şimdi yapılacak düzenlemeyle sağlık hizmetlerinden yararlanmamızın inşallah önü açılacak. Özellikle evlerde üretilen tıbbi atıkların çöplere karışması bizi hasta ediyordu. Bunun önlenmesi ve sağlık hizmeti, çok önemli" diye konuştu.

TIBBİ ATIK AYRI KUTUYA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının maske, test kitleri, ilaç kutuları gibi evsel tıbbi atıkların bertarafı için de yeni çalışma başlattığı öğrenildi. Buna göre, atık toplayıcıların hayatını riske atan tıbbi atıklar için her bina ve siteye beyaz kutular yerleştirilecek. Kutularda toplanacak tıbbi atıklar, daha sonra ilçe belediyelerinde belirlenecek ortak toplama merkezlerine taşınacak. Bu atıklar daha sonra imha edilecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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