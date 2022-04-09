Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı

Muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve hazine taşınmazlarının satışında indirim uygulanmasını öngören torba yasa teklifi Meclis'te kabul edildi. Meclis Genel Kurulunda muhalefetin de desteği ile kabul edilen yasa ile, yabancılara konut ve iş yeri satışında uygulanan KDV istisnası 3 yıl daha sürecek. Vergi kaçakçılığına yönelik cezaların artırıldığı teklifle vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulaması getirilecek. Buna göre, defter veya kayıtlarda hile ve tahrif yapanlara 5 yıla, bu belgeleri yok edenlere ise 8 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Verginin, faizinin ve cezaların yarısının soruşturma evresinde ödenmesi durumunda cezada yarı oranında indirim yapılacak.

ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ

Meclis'teki görüşmelerde emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyenin artırılmasına ilişkin ise herhangi bir adım atılmadı. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili ayrı bir çalışma yürütüyor. Yapılacak artışın bütçeye maliyeti üzerinde de alternatifli çalışmalar yapıldı. Ekonomi kurmayları, ikramiye tutarının 2 bin lira olmasının önerildiği, ancak daha sonra artışın enflasyon oranında olması görüşünün ön plana çıktığını dile getirdi. Bu kapsamda AK Parti'nin önümüzdeki günlerde yeni bir torba teklifle Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenen 1.100 liralık ikramiyenin enflasyon oranında artırılmasına ilişkin düzenlemeyi Meclis gündemine getireceği belirtildi. AK Parti kaynakları "Enflasyon oranında artırılırsa 1.100 lira olan ikramiye tutarı 1.500 TL civarına yükseltilecek. Tartışmaları bitirmek için genel bir kural getirilmesi ve enflasyon oranında artırılması daha doğru olacaktır. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak" değerlendirmesini yaptı.

'TORBA'DAN NELER ÇIKTI?

> MUHTARA ZAM FARKI: Yasa ile muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarıldı ve üç aylık zam farkı ödenmesi öngörüldü.

> 2B ARAZİLERİNDE SÜRE UZATIMI: 2B arazileri üzerinde bulunan taşınmazlar ile hazineye ait tarım arazilerine ilişkin süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak. Hazineye ait tarım arazileri 10 yıla kadar kiralanabilecek. Orman vasfını yitirmiş 2B arazileri hak sahiplerine satılabilecek. Hazine taşınmazlarının satışında peşin ödemede yüzde 20 indirim yapılacak.

> EVİM ŞİRKETLERİ MAĞDURLARI: Yasa ile tasfiye edilen tasarruf finansmanı şirketlerinden paralarını alamayan 50 bin civarındaki üyenin mağduriyeti gideriliyor. Buna göre, üyeler sektörde kalan 6 firmaya hakları korunarak geçebilecekler. Sistemde kalmayanlar için ise Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ödeme yapacak.

> FİNANS SEKTÖRÜNDE VERGİ ARTIŞI: Finans sektöründe kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den 25'e çıkarılıyor.

> ÖDENMEYEN KİRALAR: Genel Kurul'da kabul edilen önergeye göre 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi sayılmayacak.

> İSTİFA EDEN DOKTORLAR:Torba yasaya eklenen bir başka madde ile Devlet'ten istifa eden hekimlerin, tekrar geri dönüşleri için zorunlu olan bekleme süreleri, bir defaya mahsus olmak üzere kaldırılacak.

> MÜTEAHHİTLERE YENİ HAK: Görüşmeler sırasında kabul edilen önerge ile kamuyla iş yapan müteahhitlere yönelik ek fiyat farkı ödenmesi imkanı getirildi. Ayrıca, gerçekleşme oranı yüzde 15'i geçmeyen yapım işlerinde sözleşmeyi fesih hakkı getirilmesi ve projelerin tamamlanması için ek süre verilmesi öngörüldü. Fiyat farkı, ek fiyat farkı, sözleşmenin feshi ve süre uzatımının uygulanması ve teknik detayları konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi.

YÜCEL KAYAOĞLU