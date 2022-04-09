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Babacan'dan Mansur Yavaş'ın aday olarak gösterilmesine cevap

Ali Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş'ı göstermesine ilişkin soruya yanıt verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Nisan 2022 08:47
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Babacan'dan Mansur Yavaş'ın aday olarak gösterilmesine cevap

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin rolü ile ilgili, "Türkiye'nin barış için yoğun çaba ortaya koyması çok kıymetli. Barış için her iki tarafla da görüşebiliyor olması çok kıymetli." dedi.

Babacan, Çankırı'daki Hacı Murad-ı Veli Türbesi Sosyal Tesisi'nde şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi.

İftar programı öncesi gazetecilere açıklama yapan Babacan, Ankara dışındaki ilk iftar programını Çankırı'da gerçekleştirdiklerini anlattı.

DEVA Partisi'nin yoğun şekilde örgütlendiğini ve pek çok konuda çözümler ürettiklerini anlatan Babacan, şunları kaydetti:

"Seçim sonrası kurulacak hükümetin yapacaklarını bütün detaylarıyla hazırlıyoruz. İlk eylem planımızı tarımda açıkladık. 56 madde çok kapsamlı eylem planı oldu. Arkasından afet yönetimi, sosyal politikalar, dijital dönüşüm, teknoloji, ekonomi derken, önümüzdeki hafta da Bursa'da yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili eylem planımızı açıklayacağız. Arkasından üniversiteler geliyor. Daha sonra doğa hakları ve çevre, sağlık, yargı reformu var. A'dan Z'ye her alanda eylem planları hazırlıyoruz ki seçimlerden sonra kurulacak hükümet ilk günden itibaren çalışmaya başlasın."

Parlamenter sistemle ilgili bir çalışma yaptıklarını, bunu da 6 siyasi partinin mutabakatıyla sonuçlandırdıklarını belirten Babacan, "44 sayfalık metinde 6 siyasi parti, bütün kelimesi, noktası virgülüne kadar mutabık kaldı. Şimdi de seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçene kadar ülkenin nasıl yönetileceğiyle alakalı bir çalışma yapıyoruz. Buna parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası diyoruz. Ayrıca seçim güvenliğiyle ilgili de yine 6 partinin bir kararı oldu. Ortak bir seçim güvenliği, sandık güvenliği sistemi kurmak konusunda mutabakata vardık, bununla ilgili çalışma komisyonu kurduk." diye konuştu.

"Türkiye'nin barış için yoğun çaba ortaya koyması çok kıymetli"

Babacan, bir gazetecinin, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin tutumuyla ilgili görüşlerini sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Ukrayna-Rusya savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan, Birleşmiş Milletler sistemi kurulduktan sonra dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli dış politika ve güvenlik krizi. Türkiye'nin bu konuda özel bir konumu var. Her iki ülkeyle de geçmişi ve yoğun ilişkileri var. Türkiye'nin barış için yoğun çaba ortaya koyması çok kıymetli. Barış için her iki tarafla da görüşebiliyor olması çok kıymetli. Türkiye'nin şu anda bu rolü son derece önemli. Bir an önce ateşkesin ve nihayetinde bir barış anlaşmasının sağlanması en önemli hedef olmalı. Bu hedefi gerçekleştirirken tabii ki Rusya'nın yapmış olduğu bu hukuk ihlali göz yumulabilecek bir şey değil. Müsamahalı bir yaklaşım göstermesi Türkiye'nin bu işe söz konusu değil, olamaz yani."

Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanlığına Mansur Yavaş teklifi

Ali Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı:

"Altılı masada parlamenter sistem çalışan partilerden biri olarak diğer genel başkanlarla varmış olduğumuz bir mutabakat var. O da şu; bu altılı masanın cumhurbaşkanı adayı altılı masanın mutabakatıyla belirlenecek. Bir kararımız daha, seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız, herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz. Yani bu konu bugünün konusu değil. Seçimlere biraz yaklaşalım, seçim havasına girelim, o güne kadar zaten adı geçen herkesi milletimiz değerlendirecektir."

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