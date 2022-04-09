Denizli'de cipe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
Denizli'nin Tavas ilçesinde cipe çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Nisan 2022 13:19
Bekir Fırlayış idaresindeki 20 EF 9257 plakalı hafif ticari araç, D 330 kara yolu Tekke Mahallesi girişinde önünde ilerleyen Muhammet Çatan'ın kullandığı 20 HH 555 plakalı cipe çarparak devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan yola savrulan Mehmet Şükrü Aktaş (29) ile Adem Songün'ün (35) öldüğünü belirledi.
Yaralanan sürücü Fırlayış, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız