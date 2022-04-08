2022 kripto para piyasası tahminleri

Enflasyonu frenlemek isteyen kripto para Fed parasal sıkılaştırmada nereye kadar gidecek? Bu sorunun cevabı, Bitcoin'in 2021'e kadar %60 büyümeye devam etmesinin ve yeni yılı başlatmasının anahtarı olacak.



Metavers Platformu



Meta Platformu (eski adıyla Facebook) ve Apple Teknoloji devleri gibi teknoloji devlerinin NFT birikimi için kullanılan metaverse ve tüketici ilgisine giderek daha fazla odaklanıyor. Bir ortamda kripto para birimlerinin makroekonomik dengeden bağımsız olarak yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyor.



Kripto para haberleri nStrategies LLC'nin kurucu ortağı Katie Stockton, "Uzun vadeli trend için izlediğimiz göstergeler, Bitcoin'in uzun vadeli yükseliş trendine devam edeceğini gösteriyor" dedi. 90.000 dolara kadar desteğe izin vermesini bekliyoruz. Bu konuda düşüş yaşanacağı da belirtiliyor.



Fed ve Metaverse



"Bir tepkiyi tetikleyecek ve hisse senedini %1020 oranında düşürecek kararlar verecek omurgaya sahip değil" Ancak Haziran ayının sonunda, Solana ve Avalanche gibi tokenlerin 2021'de elde ettikleri üstel kazanımları tekrarlamanın zor olacaktır. Ethereum diğer kripto para birimleri gibi kripto para birimlerinin karşılaştığı zorluklara benzer büyüme zorlukları. Bitcoin haberleri metavers coinlerinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve gelecek yılki ana temanın, oradaki ekonominin önemli bir parçası olacak olan metavers ve NFT altyapısı olacağını unutmayın.



Piyasada Beklentiler



Kripto piyasasını etkileyen en önemli neden, Fed'in faiz oranlarını yükseltmesidir. Diğer merkez bankalarının da aynı yolu izlemesi muhtemeldir. Bu, kripto para biriminin diğer para birimine bir alternatif olduğu iddialarını test edecek. Dürüst olmak gerekirse, her hafta geleceğin teknolojisi olarak lanse edilen yeni bir para biriminin ortaya çıkması, piyasada çalışanın blockchain teknolojisi değil, spekülasyon olduğunu gösteriyor. Genel olarak boğa beklentisi 2022 de daha baskındır. Beklentiler hakkında BTC Magazin sitesinden hizmet alabilirsiniz