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Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın adaylığı için konuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş'ın ismini önermesiyle yeniden tırmanan adaylık gerilimi için açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını daha açıklamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Niye ısrarla bize soruluyor?" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Nisan 2022 13:05
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Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın adaylığı için konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının, parlamenter demokrasiye geçiş mutabakat metnine imza atan altı parti liderinin oluşturduğu masa tarafından belirleneceğini, bu yönde ortak bir karar aldıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, adayın ne zaman açıklanacağı konusunda, "Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını açıklamadı. Niye bize ısrarla soruluyor" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu t24'e açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş çıkışı:

-İttifakımıza yönelik bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki öyle bile olsa, Millet İttifakı sağlam temeller üzerine, demokrasiyi inşa etmek üzere kurulmuş bir ittifaktır. Şunu söylemek isterim, Mansur Bey değerli belediye başkanlarımızdan biridir. "Cumhurbaşkanlığı Seçimi" denildiğinde akla, aday olarak bir CHP'linin gelmesi, bizi memnun ediyor. Burada kırmızı çizgimiz 6'lı masadır. Adayımıza, Millet İttifakı'nın liderleri karar verecek.

Belediye başkanlarının adaylığı

-Biz altı lider şu kararı aldık. Altı liderin belirlediği aday, tüm partilerin adayı olacaktır. Beraber belirleyeceğiz. Daha da ötesini söyleyeyim; adayımız, halkın adayı olacaktır. Dolayısıyla bir çatlak olmayacaktır. Altı liderin ortaklaştığı aday niçin çatlak yaratsın? Belediye başkanlarımız görevlerinin başındalar zaten. Biz bir karar daha aldık. Asla isim telaffuz edilmeyecek, bu konuda soru geldiğinde cumhurbaşkanı adayımızın niteliklerini anlatacağız.

Bir sonraki toplantı

-Bir sonraki toplantıyı Demokrat Parti'nin evsahipliğinde, 24 Nisan'da gerçekleştireceğiz. Son toplantıda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişin teknik ve hukuki altyapısı üzerinde çalışacak bir komisyon kurduk. Ayrıca ikinci bir komisyon da seçim güvenliği üzerine olacak. 6 siyasi parti arasında, istişare ile Türkiye'de demokrasiyi inşa etme iradesi var.

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