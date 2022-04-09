Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu
Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimini Uğur Dündar kazandı. Sarı-lacivertli kulüp Dündar'ın Divan Kurulu Başkanlığını kazandığını sosyal medyadan duyurdu
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu'nda üyeler, başkan seçimi için oylarını vermek adına sandık başına gitti. Seçim, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı, toplantı saat 10.00'da başladı.
Fenerbahçe Kulübü'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçimi sonuçlandı. Uğur Dündar, Vefa Küçük, Sait Yılmaz ve Nail Kır'ın katıldığı seçimi, Uğur Dündar kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte 8 yıllık Vefa Küçük dönemi sona erdi.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 1871 oyun 824'ünü alan Uğur Dündar başkanlık koltuğuna otururken, Vefa Küçük 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı.
Fenerbahçe Kulübünden açıklama
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Yüksek Divan Kurulumuzun yeni başkanı Uğur Dündar olmuştur. pic.twitter.com/dZsiLtUx1DFenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 9, 2022