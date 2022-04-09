CTE'den darp iddialarına açıklama

CTE:Kurumlarımıza ve personelimize yönelik kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacını taşımakta olup iyi niyetten uzak ve gerçek dışıdır" Terör örgütü PKK mensubu hükümlü/tutukluların sabah sayımında görevli personele sayım vermeyeceklerini söyledikleri, personele mukavemet göstererek görevlerini yapmalarına engel oldukları, tekme ve yumruk atmak suretiyle saldırıda bulundukları anlaşılmıştır

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 3 tutuklunun gardiyanlar tarafından darbedildiğine, 2 tutuklunun kolunda kırık, kafalarında ise darp izi olduğu"na ilişkin haberler yayımlanması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda terör örgütü PKK mensubu hükümlü/tutukluların barındırıldığı odaya sabah sayımı için gidildiği, odada bulunan hükümlü/tutukluların görevli personele sayım vermeyeceklerini söyledikleri, personele mukavemet göstererek görevlerini yapmalarına engel oldukları, tekme ve yumruk atmak suretiyle saldırıda bulundukları, slogan attıkları ve oda havalandırmasındaki karo taşlarını sökerek kapılara vurdukları anlaşılmıştır. Söz konusu iddialar, kurumlarımıza ve personelimize yönelik kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacını taşımakta olup iyi niyetten uzak ve gerçek dışıdır."