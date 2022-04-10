Sahte ürünlerin merkezi Merter, ünlülerinde uğrak adresi

İmitasyon olarak tabir edilen sahte ürün pazarı dünyada 460 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. OECD ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisinin bir raporuna göre; Çin ve Türkiye pazarın en büyük oyuncuları... Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur ile birlikte bu dört ülke, toplam sektörün yüze 80'ine hakim. Araştırmalara göre, dünyada en çok sahte ürün tekstil ve ayakkabı sektöründe yapılıyor. Bunu parfüm, oyuncak ve saat izliyor. Türkiye'de ise en çok sahte ürün tekstil sektöründe üretiliyor. Özelikle giyim ve ayakkabı konusunda Versace, Gucci, Armani, Dolce & Gabbana, Dior ve Prada gibi dünya markaların imitasyon ürünleri, Türkiye'de imal ediliyor. Çin ve Hong Kong'da ise ağırlıklı olarak elektronik ürünler ve saat imitasyonları yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise sahte parfüm konusunda en büyük pazar.

MERKEZ ÜSSÜ MERTER



Türkiye'deki sahte ürün pazarının büyüklüğünün (yıllık ciro ve yatırımlar tutarı olarak) 20 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Hatta bavul ticareti ile tekstil ihracatının büyük kısmı bu ürünler ile gerçekleşiyor. Sahte ürün pazarı Merter, Laleli ve Osmanbey üçgeninde dönüyor. Merter ve Güngören bu işte üretimin kalbi olarak nitelendiriliyor. Satış kısmı Laleli, Osmanbey ve Kapalıçarşı'da yapılıyor. Konuyla ilgili ticaret bakanlığı sıkı denetim yapıyor. Her ay üretim yeri ve depolara baskınlar düzenleniyor. Tüm tedbirlere rağmen üretim ve satış bir şekilde devam ediyor.

DEFİLESİ BİLE VAR



Türkiye, yurt dışında imitasyon cenneti olarak biliniyor. Üretim konusunda birinci sınıf ürünleri ile tanınıyor. Özellikle imitasyon kıyafet, çanta ve ayakkabı üretiminde dünyada adeta bir numara. Yurt dışından yalnızca bu ürünleri almak için binlerce turist geliyor. Bavul ticareti olarak bilinen yöntem ile ürünler yurt dışına satılıyor. Bu işin büyük üreticileri, ülkemizde defile bile düzenliyor. Dünya devi markaların en büyük fikri mülkiyet sorunu yaşadığı ülkelerin başında Türkiye geliyor.

ÜNLÜLERE DE SATILIYOR



İmitasyon sektörünün en büyük iki şirketinin sahibi konuyu detaylıca gazetemize anlattı: Dünya devi markaların şaşkınlıkla izlediği ve dava açtığı bu şirketler, her yıl milyonlarca dolar ihracat gerçekleştiriyor. Ayrıca iç piyasaya ciddi şekilde ürün veriyorlar. Şirketin sahibi iş adamı şöyle anlatıyor: Ağırlıklı ihracat çalışırız ya da iç piyasaya toptan ürün veririz. Ama bazı özel müşterilerimiz var. Futbolcular, sanatçılar, iş adamları hatta bürokratlar var. Mesela ünlü sanatçı H.A, futbolcu V.D, B.Y, yine şarkıcı S.S, hatta son günlerde çokça gündemde olan İtalyan D.Z bile bizden alıyor... Sonuç olarak imitasyon da olsa bu işin büyük bir ekonomisi var; sektör ciddi anlamda yatırım, üretim, istihdam ve ihracata imza atıyor. -BİTTİ-

VİTRİNDE ÜRÜN YOK, DEPODA SERGİLENİYOR



İmitasyon sektöründe üretim, ağırlıklı olarak Güngören ve Merter'de gerçekleşiyor. Sektörü kontrol eden büyük firmaların Hadımköy'de de fabrikaları bulunuyor. Ayrıca atölyelerde merdiven altı üretim de yapılıyor. Baskınlara yakalanmamak adına üretim safhasına özellikle dikkat ediliyor. Gece üretiminin daha sık yapıldığı ifade ediliyor. Fabrikadan çıkan mallar Merter, Osmanbey, Laleli ve Kapalıçarşı'daki perakende mağazalarına gönderiliyor. Mağazaların vitrinlerinde değil, arka depolarında veya gizli bölümlerinde ürünler sergileniyor.

KAAN ZENGİNLİ