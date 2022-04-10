Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheliye gözaltı

Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!
Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!
Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Son 24 saatte 6 bin 986 yeni vaka
Son 24 saatte 6 bin 986 yeni vaka
Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı
Deprem sonrası AFAD'dan açıklama
Deprem sonrası AFAD'dan açıklama
Jandarma minibüsü otomobille çarpıştı: 2 şehit
Jandarma minibüsü otomobille çarpıştı: 2 şehit
Denizli'de kaza; yurt müdürü ile aşçı hayatını kaybetti
Denizli'de kaza; yurt müdürü ile aşçı hayatını kaybetti
Gelir İdaresi Başkanlığı 107 personel almak için ilana çıktı
Gelir İdaresi Başkanlığı 107 personel almak için ilana çıktı
AK Parti'den İBB'nin ulaşım zammında öğrenciler için yeni teklif
AK Parti'den İBB'nin ulaşım zammında öğrenciler için yeni teklif
MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre
MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
'5 bin lisans mezunu 'mesleki eğitimle' kariyerini yeniden planladı'
'5 bin lisans mezunu 'mesleki eğitimle' kariyerini yeniden planladı'
Emniyet Genel Müdürü: FETÖ büyük oranda deşifre edildi
Emniyet Genel Müdürü: FETÖ büyük oranda deşifre edildi
Sabah: Emekli ikramiyesine zam için iki alternatif üzerinde çalışılıyor
Sabah: Emekli ikramiyesine zam için iki alternatif üzerinde çalışılıyor
Washington Büyükelçisi, Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi
Washington Büyükelçisi, Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı
Suudi Arabistan bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardı
Suudi Arabistan bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardı
Vali simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Vali simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ünlü doktoru öldüren eski uzman çavuş tutuklandı
Ünlü doktoru öldüren eski uzman çavuş tutuklandı
Mobil tarifelere yüzde 52,5 zam geldi
Mobil tarifelere yüzde 52,5 zam geldi
TÜİK'ten TÜFE hakkındaki tüm sorulara videolu yanıt
TÜİK'ten TÜFE hakkındaki tüm sorulara videolu yanıt
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme
Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor
Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü ve Yardımcısı görevden alındı
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü ve Yardımcısı görevden alındı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheliye gözaltı

İstanbul Maltepe'de trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 07:20
Yazdır
Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheliye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam meydana gelen ve sosyal medya hesaplarında "Arabasında bebeği olan kadına trafikte saldırı" başlığıyla yer alan olayla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda kadın sürücü Ş.A'nın, aracıyla otomobiline çarpan bir kişinin aynı zamanda eliyle aynasını kırdığını ve kendisine sözlü hakarette bulunduğunu ifade etmesi üzerine, söz konusu araçla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.

Şüpheli U.K'nin Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındığı ve tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Kayseri'de bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi
Kayseri'de bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
Jandarma minibüsü otomobille çarpıştı: 2 şehit
Jandarma minibüsü otomobille çarpıştı: 2 şehit
Polis memuru otomobil hırsızlığı operasyonunda yaralandı
Polis memuru otomobil hırsızlığı operasyonunda yaralandı
Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü
Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü
Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Yükseköğretim kurumlarında sendika, sivil toplum kuruluşu, dini gruplar, akraba, memleketçilik gibi idari kadrolaşma kervanına katılımların yeni muhatapları: Yöneticilerin öğrencileri!!!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Profesör alımında ilan edilen kadronun bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti.
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların eş durumu tayininde primin ödendiği yer sorunu
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' konulu yazıyı illere gönderdi
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, İtfaiye ve zabıta personeli ile Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı verilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılında kaç öğretmen alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamadı
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 14 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Düğünleri 2 gün sürecek!

Düğünleri 2 gün sürecek!

14 Şubat'ta evlilik teklifine 'evet' diyen oyuncu Demet Özdemir, meslektaşı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıklarına başladı. Önceki gün Bebek'te objektiflere yakalanan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti düğünle ilgili detayları basın mensuplarıyla paylaştı.