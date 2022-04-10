Mariupol'de müslümanlar yağmur sularıyla iftar açıyor

Ukrayna'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslüman, bu yıl ramazana savaşın gölgesinde girdi. Mariupol Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, "Bombalama devam ediyor. İnsanlar ramazanı zorlu şartlar altında geçirmeye çalışıyorlar. Yiyecek ve içecekleri yok" dedi. Hacıoğlu, otobüslerin hala şehrin içine sokulmadığına dikkat çekerek, "Ramazan olmasına rağmen gıda yardımını engelliyorlar. İnsanlar burada yağmur sularını kaynatarak iftar açıyor. Zaten gıda olmadığı için zorunlu oruç tutuyorlar. Günde bir öğün yemek yiyorlar. Bazı yerlerde kaynaklar var, eğer o kaynaklara ulaşabilecek durumda olanlar varsa su ihtiyacını orada gideriyorlar ama bu suların da ne kadar sağlıklı olduğu muamma" ifadelerini kullandı.

CAMİMİZ İLK KEZ CEMAATTEN YOKSUN



Çevredeki Müslümanların savaş ortamında Allah'a daha yakın olmak için ibadetlerine devam ettiğini anlatan Hacıoğlu, "Buradaki Müslümanlar endişe içinde ibadetlerini yapıyorlar. Aç susuz yaşıyorlar. Ramazan geleneği olan teravih, mukabele gibi ibadetlerin yerine getirilmesi konusunda çok zorlanıyoruz. 2014 yılındaki saldırılar esnasında bile iftar çadırlarımız kuruluydu, bu sene kuramadık. Bu cami ilk kez cemaatten yoksun. Ne elektrik ne su ne de gaz var şehirde" şeklinde konuştu.



ESKİ RAMAZANLARI ÇOK ÖZLEDİK



Mariupol'deki eski ramazan ortamını çok özlediklerini ifade eden Hacıoğlu, şunları söyledi:

"Eski ramazan ortamını çok özlüyoruz. 30 gün iftar çadırımızda hep birlikte iftar yapardık, bu sene bundan yoksunuz. 150-200 kişilik katılım oluyordu, neşeli bir ortamda iftarımızı açıyorduk. Yerliler, öğrenciler geliyordu iftara. Kumanya dağıtırdık. İnşallah bir an önce savaş biter ve aynı ortama yeniden kavuşuruz."

