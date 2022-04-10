Türkiye için milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon

Türkiye'yi bölgesel ve küresel enerji piyasasında üs konumuna getirecek Milli Enerji ve Maden Politikası'nın sahadaki sonucu olan Karadeniz gazında bir eşik aşıldı.

Ülkemiz için de bir milat olacak operasyonu 200 kişilik mühendis ekibi yürütüyor. İlk defa derin denizin 2 bin metre altında insansız araçlarla vanalar döşenip, kuyular temizlenerek, borular döşenecek.

3 GÜNDE BİTECEK



Önceki gün 4 tıra denk 65 tonluk ağırlığa, 5 metre yüksekliğe ve 6 metre genişliğe sahip dev kuyubaşı vanalarının indirilmesi görevini üstlenecek Yavuz Sondaj Gemisi Sakarya Gaz Sahası'na doğru yola çıktı. Kuyubaşı vanalarını taşıyacak destek gemisi Sancar'ın da hafta başında yola çıkması bekleniyor. Yavuz ve Sancar, derin denizde gaz sahasına geldikten sonra büyük operasyon başlayacak.

Yavuz'un vinci Sancar'ın güvertesindeki kuyubaşı vanasını 10 metre kaldırıp, denize indirmeye başlayacak. İnsansız robotlar (ROV) suya daldırılarak, yük deniz tabanından 15 metre yüksekliğe kadar kamera ile takip edilecek. Daha sonra Sancar gemisindeki insansız robot devreye girecek. Sancar'dan gelen robot Yavuz'un vinçindeki asılı kuyu vanasını istenen yöne çevirebilecek.

Kuyu başına vinç ile kontrollü bir şekilde oturtulacak. Vanaların yerleştirilmesinden sonra test süreçleri başlayacak. Bu operasyonun üç gün sürmesi bekleniyor. Daha sonra da Karadeniz'in dibinde doğalgaz keşfi yapılan kuyulara girilecek. Taramalar yapılıp, kuyular boşaltılacak. İçlerine kuyu içi vanaları yerleştirilecek. Kuyuların tamamı hazır hale getirildikten sonra ortalarına dağıtım haznesi yerleştirilecek. Dağıtım hazneleri eylül ayından itibaren denizin altına yerleştirilmeye başlanacak.

BORULARIN % 75'İ GELDİ



Karadeniz gazını Filyos'a kadar 160 kilometrelik deniz altı boru hattı taşıyacak. Boruları döşeyecek gemi İtalyan petrol ve doğalgaz saha hizmetleri şirketi Saipem'den kiralandı. Sahadaki gazı deniz altından karaya taşıyacak boruların birleştirilerek 2 bin metre derinliğe indirilip kurulması işlerini yapacak Castorone gemisinin haziranda gelmesi bekleniyor.

Doğalgazı taşıyan borular da İtalya'dan geliyor. Yüzde 75'i Türkiye'ye getirildi. Yüzde 25'i de en kısa sürede gelecek. Boruların döşenmesi takriben 3 ay sürecek.

İLK ÇEYREKTE GAZ FİLYOS'A ULAŞACAK



Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Proje Direktörü Tolga Demir, Karadeniz gazının işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde şu an için altyapı çalışmalarını büyük anlamda bitirdiklerini belirterek, "Üstyapı inşaat işlemlerine geçtik. Boru köprülerimiz başladı. Onun yanında da ana kontrol binalarını ve değişik tankların olduğu binaları yapmaya başladık.

İlerleyen aylar içerisinde tesisimizin yurtdışından gelecek malzemeleri de ayağa kaldırarak tamamını hazır hale getireceğiz. Planladığımız gibi devam ediyor bütün inşaatlar" dedi. ilk fazda 10 milyon metreküplük hacme sahip olacağını belirttiği tesisin, ilerleyen fazlarda büyüyerek tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak bir tesis haline dönüştüreceklerini dile getiren Demir, şu an yaptıkları işlemin, deniz tabanında kuyuların hazırlanırken aynı zamanda boru rotasını hazırlamak olduğu bilgisini vererek, "Rota için de deniz tabanında yaklaşık 2 bin metreden başlayan ve yüzeye kadar gelen bir inşaat işimiz var.

O da büyük ölçüde haziran başında tamamlanacak. Haziran başında artık boruları sermeye başlayacağız. Yıl sonuna doğru da bütün dağıtım haznelerine bağlayıp yine ilk çeyrekte Karadeniz gazını bu tesise ulaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı. Demir, projenin çok zor olduğunu belirtmesine karşın dünya standartlarına göre oldukça hızlı gittiğini belirtti.

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