Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Barış S. (32), otomobilde tartıştığı babası Murat S. (58) tarafından satırla öldürdü.
Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Nisan 2022 09:05
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde Murat
S. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış S., bilinmeyen nedenle
otomobilde tartışmaya başladı. Baba Murat S., tartışmanın büyümesi üzerine yanında
bulunan satırla oğlu Barış S.'nin kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Barış S., otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Baba Murat S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Murat S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız