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Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak amacıyla başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin tamamlanmasının ardından okullardaki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 artarak 56 milyonu aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 10:55
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Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak amacıyla 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi, 31 Aralık 2021'de tamamlandı. Proje kapsamında kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldı.

Yeni kütüphanelerle tüm okullardaki kitap sayısı da artmaya başladı. Projeden önce kütüphanelerde 28 milyon 677 bin 694 kitap varken bu sayı yeni kütüphanelerin yapılması ve mevcut kütüphanelerin kitap açısından zenginleştirilmesi ile 56 milyon 247 bin 183'e yükseldi.

Anaokullarındaki kitap sayısı 740 bin 574'e, ilkokullardaki kitap sayısı 20 milyon 449 bin 83'e, ortaokullardaki kitap sayısı 16 milyon 858 bin 968'e ulaştı. Liselerdeki kitap sayısı 16 milyon 819 bin 20'ye yükselirken halk eğitimi merkezleri gibi diğer kurumlardaki kitap sayısı da 1 milyon 379 bin 538'e çıktı.

Böylece okul kütüphanelerindeki kitap sayısı beş ayda yüzde 100 artmış oldu. Bakanlık, yıl sonunda kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor.

- En fazla geri dönüşüm kütüphanesi Trabzon'da

Proje kapsamında, okullarda "sıfır atık" yaklaşımıyla geri dönüşüm kütüphaneleri yapıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin ortak çabalarıyla kullanılmayan malzemelerin yeniden kullanıma sokulduğu geri dönüşüm kütüphanelerinin ilki Ağrı'da yapıldı ve şu ana kadar 81 ilde 453 geri dönüşüm kütüphanesi kazandırıldı. 133 geri dönüşüm kütüphanesi ile en fazla sıfır atık kütüphane Trabzon'da yapıldı. Trabzon'u, 36 geri dönüşüm kütüphanesi ile İstanbul, 28 geri dönüşüm kütüphanesi ile Mersin izledi.

- En fazla kitap İstanbul'da

İstanbul'daki okul kütüphanelerinde 5 milyon 383 bin 608 kitap bulunuyor. İstanbul'u 2 milyon 975 bin 565 kitap ile Bursa, 2 milyon 642 bin 589 kitap ile Ankara, 2 milyon 498 bin 881 kitap ile Antalya ve 2 milyon 336 bin 494 kitap ile Gaziantep ve 2 milyon 135 bin 364 kitap ile Konya takip etti.

Öğrenci başına en fazla kitabın düştüğü il, 12 kitap ile Bayburt oldu. Bayburt'u 10,49 kitap ile Gümüşhane, 10 kitap ile Ardahan, 9,76 kitap ile Artvin, 8,63 kitap ile Adıyaman ve 8,58 kitap ile Tunceli izledi.

- "Kütüphanesiz okul kalmadı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin de okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini iki ay gibi kısa sürede tamamladık. Kısa sürede 16 bin 361 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. Proje sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Bu proje ile okullarımızdaki kitap sayıları da önemli ölçüde arttı. Yeni yaptığımız kütüphanelerle kütüphanelerdeki kitap sayımız 5 ayda yüzde 100 artarak 56 milyonu aştı. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı 1,89'dan 6,6'ya yükselmiş olacak. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 ilimizin milli eğitim müdürlerimizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum."

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