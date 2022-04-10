15 bin kibrit çöpünden yaptığı camiye 27 yıldır gözü gibi bakıyor

Küçükçekmece'de oturan ve camcılık işiyle uğraşan 55 yaşındaki Ali Yaslıçimen, 1991 yılında kibrit çöplerinden yapılmış ev maketi gördü. Yaslıçimen bunun üzerine 7 bin 500 adet kibrit çöpü kullanarak karton üzerinde bir cami maketi yaptı. Bununla yetinmeyen Ali Yaslıçimen, 1995 yılında o dönem ikamet ettiği sokaktaki Yenibosna Aksa Camii'nin inşaatını görünce, o da inşaat süreciyle birlikte kibrit çöplerinden caminin maketini yapmaya başladı.



Bir buçuk yılda tamamladığı cami maketinde, 15 bin kibrit çöpü ve cami duvarı, minaresi ile bahçesi için ise 10 bine yakın ufak parçalar halinde hasır kullandı. Yaslıçimen, o dönem cami maketiyle birçok sergiye katıldı. Çok sayıda teklif almasına rağmen, cami maketini satmadığını belirten Yaslıçimen, makete 27 yıldır gözü gibi baktığını söylüyor.



"15 BİN ADET KİBRİT ÇÖPÜ VAR"



Ali Yaslıçimen, "1991 yılında kibrit çöpüyle yapılmış bir ev gördüm. Kibrit çöpüyle yapılmış ev varsa ben de cami yapayım dedim. İlk başladığımda 7 bin 500'e yakın kibrit çöpüyle karton üzerine yaptım.



Karton üzerine yapıldığı için bu 2010 yılına kadar durdu, deforme oldu, bunu atmak zorunda kaldım. Şimdiki cami ise 1995 yılında başladım. Bir buçuk yıl uğraştıktan sonra tamamladım.



15 bin adet kibrit çöpü var bunda. 10 bine yakın da bahçesinde, duvarlarında ve minarede tek parçalar halinde hasır var. Tabi camimiz ezan da okuyabiliyor. Ben el emeğini çok seven bir insanım. El işiyle çok uğraşırım" dedi.



"27 SENEDİR KENDİ ÇABALARIMLA KORUYORUM"



Yaslıçimen caminin inşaat halini takip edip, maketi yaptığını belirterek, "Yenibosna Aksa Camii'nden esinlenerek yapıldı bu cami. O zamanlar Aksa Camii'nin sokağında oturuyordum. Caminin yapılışını görmüştüm, biliyordum. Ona bakarak ve esinlenerek yaptım.



1995 yılında başlamıştım, bir buçuk yıl uğraştım, aşağı yukarı 27 sene oldu, kendi çabalarımla koruyorum. Bir, iki yıl Eyüp Sultan Camii'nin karşısında sergiledim bunu. Orada sergiler düzenlenmişti, sergilere götürdüm. İş yerlerimde camekan alanda sergiledim. Şimdi ise iş yerimde cam yaptım, o şekilde muhafaza etmeye çalışıyorum. Gözüm gibi bakıyorum ona" diye konuştu.

