Hakkari polisinin '10 Nisan' belgeseline sosyal medyada büyük ilgi
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "10 Nisan Polis Haftası" nedeniyle hazırlanan belgesel, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 14:26
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgeselde, her şubede görevli polisler yer aldı. Polis mesleklerinin zorlukları ve iyi yanlarının anlatıldığı 9 dakikalık belgesel, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız