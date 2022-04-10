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Otomotiv sektörünü gelecekte ne bekliyor?

OYDER tarafından yaptırılan 'Yetkili Satıcı Memnuniyet' araştırmasının sonuçları açıklandı. Yetkili satıcıların yüzde 26'sı sektörün daha iyi olacağını belirtirken, yüzde 44'ü daha iyi olmayacağını kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 14:40
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Otomotiv sektörünü gelecekte ne bekliyor?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından yaptırılan "Yetkili Satıcı Memnuniyet" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Dünyanın önde gelen pazarlama ve kamuoyu araştırma şirketi Ipsos tarafından OYDER için yapılan araştırmaya, 20 farklı otomobil markasını Türkiye'nin tüm bölgelerinde yetkili satıcı olarak temsil eden 202 şirketin sahibi, ortağı ve profesyonel yöneticisi katıldı.

Araştırma sonucu yetkili satıcıların yüzde 52'sinin bayiliğini yaptıkları markalardan memnun olduğu, yüzde 23'lük bölümünün ise memnun olmadığı ortaya çıktı. Yetkili satıcıların yüzde 17'sinin otomotiv sektörünün bugünkü mevcut durumundan memnun olduğu, yüzde 41'lik bölümünün ise memnun olmadığı belirlendi.

"Araştırma sektöre yön verecek"
Açıklamada görüşlerine yer verilen OYDER Başkanı Turgay Mersin, 2021 yılını kapsayan araştırmanın, yetkili satıcı ağının mevcut durumunu ve gelecek vizyonunu ortaya koyması açısından önemli olduğunu belirtti.

Mersin, "Bu araştırma ile yetkili satıcıların temsil ettikleri markalardan duyduğu memnuniyet düzeyinin ölçülmesini, finansal destek ve marka yönetimi gibi konularda yetkili satıcıların görüşlerinin değerlendirilmesini hedefledik. Bu ana amaca ek olarak, otomotiv sektörünün geleceğine bakış ile sonraki nesillerin sektör hakkındaki görüşlerini anlamak ve çok yönlü olarak değerlendirmek için önemli verilere sahip olduk." ifadelerini kullandı.

Yetkili satıcıların, markaları ile olan ilişkilerinde, profesyonellik ve sürdürülebilirlik kavramlarına da çok önem verdiklerini vurgulayan Mersin, "Tüketiciye sunulan hizmetin kaynağında marka ile olan ilişkinin sağlıklı olmasının çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle OYDER olarak bu araştırmayı her yıl yenileyerek gelişmeleri takip etmeyi ve sektöre yol gösterecek bir rehber olmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmadan öne çıkan başlıklar
Araştırmaya göre, yetkili satıcıların yüzde 75'i gelecekte aynı markayla devam etmeyi düşünürken, yüzde 14'lik kesim ise devam etme konusunda olumsuz görüş bildirdi.

Yetkili satıcıların yüzde 26'sı sektörün daha iyi olacağını belirtirken, yüzde 44'ü daha iyi olmayacağını kaydetti.

Yetkili satıcıların yüzde 40'ı gelecek neslin sektörü karlı bulmadığını, mevcut durumu koruyup farklı sektörlere de yönelmeye sıcak baktığını belirtti. Yetkili satıcıların yüzde 32'si sektörü karlı bulduklarını ve bu alanda yatırıma devam etmeyi planladıklarını, yüzde 21'i ise karlı bulmakla birlikte yeni yatırıma sıcak bakmadıklarını aktardı. Sadece yüzde 3'lük kesim, sektörü karlı bulmadıklarını ve sektörden ayrılıp farklı sektörlere geçmeyi düşündüğünü bildirdi.

Online bayilik 5-10 yıl içinde gerçekleşecek beklentisi
Yetkili satıcıların yüzde 24'ü online bayiliklerin Türkiye'de 5 yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken, yüzde 42'si 5-10 yıl içinde, yüzde 26'sı ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer alacağını düşünüyor. "Hayata geçeceğinden emin değilim" diyenlerin oranı ise yüzde 7 oldu.

Markalardan teklif ve destek gelmesi durumunda yetkili satıcıların yüzde 46'sı, online bayiliği tercih edeceğini belirtirken, tercih etmeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 23 olarak belirlendi.

Satışların artacağı düşünülüyor
Yetkili satıcıların yüzde 82'si Türkiye'deki otomobil satışlarının gelecekte dünyaya oranla daha çok artacağını ancak sektör karlılığının ise daha düşük olacağını düşünüyor.

Yetkili satıcıların yüzde 49'u karlılığın azalacağını öngörürken, yüzde 36'sı aynı kalacağını, yüzde 16'sı ise artacağını belirtti.

Otomobilin geleceği hakkında görüşler
Araştırmaya göre, yetkili satıcıların büyük çoğunluğu, dizel ve benzinli motorların ortalama 15 yıldan daha uzun bir sürede satıştan kalkacağını düşünüyor. Yüzde 7'lik bir kesim ise geleneksel motorların satıştan hiç kalkmayacağı görüşünü taşıyor.

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Yetkili satıcıların yüzde 23'ü internete bağlı sürüş teknolojilerinin Türkiye'de 5 yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken, yüzde 33'ü 5-10 yıl içinde, yüzde 37'si ise 10 yıldan daha uzun bir süre içinde hayatta yer alacağı fikrini taşıyor.

Yetkili satıcıların yüzde 11'i otonom araçların Türkiye'de 5 yıl içinde yer alacağını öngörürken, yüzde 31'i 5-10 yıl içinde, yüzde 47'si ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer almasını beklediklerini aktardı. "Hayata geçeceğinden emin değilim" diyenlerin oranı ise yüzde 11'de kaldı.

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