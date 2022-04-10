Amasya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 16:05
Amasya-Çorum kara yolunun Yıldızköy mevkisinde, Abdürrahim O'nun kullandığı 21 HD 374 plakalı otomobil ile Adem I'nın kullandığı 34 ABE 294 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammed Emin ve Rüveyde O. ile Hüseyin ve Hasan I. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız