Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçi Emir Erışık'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nın bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Emir Erışık'ı tebrik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 16:30
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde 19.700 puanla altın madalya kazanan milli sporcu Emir Erışık'ı tebrik ediyorum.
Sporcumuzun elde ettiği şampiyonluk bizlere büyük mutluluk yaşattı. Emeği geçen teknik ekibe teşekkür ediyor, genç sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız