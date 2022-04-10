Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Bursa'da hayata geçirdiği çevre yatırımları ile evsel katı atıkları çöp olmaktan çıkarıp hammaddeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesinde atıkların toplanacağı Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu?nun inşaatını da tamamladı.

Sivas Milletvekili Semiha Ekici'yi iftar için öğrenci evlerine davet eden gençler, eve gelen vekili mutfağa sokup yemek pişirtti.

Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, İtfaiye ve zabıta personeli ile Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı verilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.

Danıştay Sekizinci Dairesi, Profesör alımında ilan edilen kadronun bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Şahin ile Avan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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