AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi

Köse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki öğrencilere ulaşımla ilgili destek vermek, bütçelerine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Murat Köse, "Yüzde 50'lik zammı geri çekip, öğrenci EGO abonman aylık kart ücreti 90 lira değil de 60 lira olsun diye Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.