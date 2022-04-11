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Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Bakan Soylu, dünyada hiçbir ülkenin Türkiye kadar çok terör örgütüyle mücadele etmediğini söyledi. Soylu, 2021 sonu itibariyle PKK'nın yurt içindeki militan sayısının 150 civarında olduğunu aktardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 07:24
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Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sebebiyle şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Ankara Çankaya Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda, Bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş yer aldı.

"EN BÜYÜK DERTLERİ BİZİM İNANCIMIZ"

Burada bir konuşma yapan Soylu, şunları kaydetti: Bizim gücümüz; inancımızla, insana ve devlete bakışımızla, anlayışımızla ilgili. Onun için bizi bölüp parçalamak isteyenler tam da buraya saldırmak istiyor. Batı'nın emperyalizmi, PKK, FETÖ, sol terör örgütleri tam da buraya saldırdı. En büyük dertleri bizim inancımız, anlayışımız, birliğimiz, kardeşliğimizdir.

"GÖRMEDİĞİ, ÇEKMEDİĞİ KALMAYAN BİR MİLLETİZ"

Bütün güvenlik güçlerimizle gurur duyuyoruz. Biz büyük badirelerden geçmiş bir milletiz. Neredeyse görmediği çekmediği kalmayan bir milletiz. En son 15 Temmuz'da bu asil millet büyük bir imtihandan, büyük bir sınavdan geçti. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Bu ülkenin tapusunu almaya çalışanlara kahraman bir şekilde 'canımızı veririz namusunu vermeyiz' dediler.

"BU TEŞKİLAT FETÖ'YÜ İYİ TANIR"

Bu teşkilat FETÖ'yü iyi tanır. Onları dize getirmiş, bu topraklardan söküp atmış bir teşkilattır. Geri kalanların da kazıtmaya yemin etmiş bir teşkilattır. Polis teşkilatı, FETÖ'nün çürüklerinin ne iftiralarına ne fitnelere ne de ayak oyunlarına teslim olabilecek bir teşkilat değildir. Polis Teşkilatımız; cumhuriyetin, demokrasimizin, anayasamızın, hukuk devletimizin ve milletimizin eminidir. Allah, Polis Teşkilatımızdan ve bütün güvenlik güçlerimizden razı olsun.

"ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ YÜZDE 45 ARTTI"

Bize ayak oyunu yapmaya, tezgah kurmaya çalışanlara fırsat vermeyecek bir gücü oluşturduk. 2016'da 88 bin narkotik operasyonu yapıyorduk. Bu, 2021 yılında 217 bine çıktı. Sadece 2019 - 2021 arasında yüzde 45 artırdık. Uyuşturucu suçlarından 2016 yılında 123 bin gözaltı yapıyorduk. 2021 sonu itibariyle yaptığımız gözaltı sayısı 285 bin oldu.

"REINA SALDIRISINDAN BU YANA TEK BİR TERÖR EYLEMİ YOK"

Türkiye, birden fazla terör örgütüyle mücadele ediyor. Dünyada aynı anda bu kadar küresel terör örgütü ile birden mücadele eden bir devlet yoktur. PKK'sı bir yandan, DEAŞ'ı bir yandan, FETÖ'sü bir yandan, sol terör örgütleri bir yandan. Allah'a şükür hiçbirisine teslim olmadık. Bugün sol terör örgütlerinin kırsalda elemanı kalmadı. Şehir yapılanmalarında da bir etkinlikleri kalmadı. Şehirlerimizde 31 Aralık 2016 Reina saldırısından beri Allah'a çok şükür olsun bir tek terör eylemi olmuyor.

"PKK MAĞARADAN ÇIKAMIYOR"

2021 sonu itibariyle PKK'nın 150 civarında elemanı kaldı. Mağaralardan çıkamıyorlar. Şehirlerde teşkilatlanamıyorlar. Sol terör örgütleri ile beraber üniversiteleri tahrik etmeye çalıştılar ama onun da önünü aldık, bunu da izin vermedik. Türk Polis Teşkilatı 177 yaşındadır. 177 yılın en ağır güvenlik problemleri ile karşı karşıyadır ama saha başarısı olarak da teknik anlamda da, personel anlamında da, teknoloji kullanım açısından da 177 yılın en zirve noktasındadır.

"PARMAK İZİNDEN 237 BİN KİŞİYİ YAKALADIK"

KAPAT [X]

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, 1978'de olay yeri parmak izi tespiti yapmak için lazer teknolojisine sahipti. 1988'de DNA analizi yapabilecek kapasiteye sahipti ama aynı yıllarda Türkiye'de ise henüz 'Ulusal Parmak İzi Arşivi' dahi yoktu. Oysa bugün parmak izi veri arşivini oluşturmakla kalmadık. Emniyet, Jandarma ve nüfusun parmak izi arşivini, Emniyet ve Jandarmanın balistik arşivinin birbirini görebilir hale getirdik. Parmak izi entegrasyonu sayesinde çok yakın bir zaman 237 bin 820 kişi yakalandı. 192 bin 387 olay aydınlatılmıştır. Balistik entegrasyonu sayesinde de 350'nin üzerinde olay aydınlatılmıştır. DNA entegrasyonu sayesinde de 23 bin 715 irtibat sağlanmış ve olaylar çözülmüştür. Herkes bilsin ki bu teşkilat 177 yaşındadır ama 177 yıl öncesine kalmış değildir.

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