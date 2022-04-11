Doğu Akdeniz gazında ABD ile iş birliği

Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasıyla ilgili müzakereler devam ederken, ABD'nin de bu sürece dahil olabileceği belirtiliyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız "Türkiye'nin TAP ve TANAP'ta yaptığı gibi, yani Azerbaycan doğalgazının Avrupa'ya geçiş modelini Doğu Akdeniz'de uygulayarak, bölgenin gazını ve petrolünü Avrupa'ya ulaştırabilecek projeyi, ABD'nin de desteklediği bir yapı haline getirebiliriz" dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki yeni dönemde ilişkilerin nasıl olacağı konusunu bir grup gazeteciye anlatan Ziya Altunyaldız "Geçtiğimiz ay ABD'ye 5 günlük ziyaret gerçekleştirdik. Şu anda 28 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için önemli konuları masaya yatırdık. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünyanın enerji bağımlılığını ortaya çıkardığı sorunlar var. ABD, Türkiye ve Avrupa'nın projelerde birlikte çalışarak, enerjide kaynak ve ülke çeşitliliğinin sağlanması gibi çok net gelişmeler var. ABD'nin buna destek vermek konusunda istekli olduğunu gördük" diye konuştu.

DİYALOG ÇOK ÖNEMLİ

Ziya Altunyaldız, şu anki rakamların gerçekten yetersiz olduğunu ve yapılacak doğrudan yatırımların ticareti destekleyecek ana unsur olduğu belirterek şunları anlattı: Karşılıklı yatırımların büyük ölçüde desteklenmesi gerektiğinin altını çizdik. Afrika'ya müteahhitlik ve altyapı yatırımları başta olmak üzere birçok alanda ortak yatırımların yapılması hususlarını konuştuk. Türkiye'nin farklı eyaletlerde lojistik merkezlerinin artırılması ve büyütülmesi konusunu da konuştuk. Önümüzdeki dönemde stratejik ortaklıklarla ilgili hangi adımların atılacağı gündeme geldi. ABD Ticaret Bakanı'nın bu çerçevede Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Diyalog mekanizması son derece önemli. Karşılıklı bu tür heyetler gelip gidecek.

EBRU KARATOSUN