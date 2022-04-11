3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
AFAD, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Nisan 2022 07:36
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi 48 akademik personel alacak. Son başvuru 25 nisan 2022
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
AFAD ilanı detayları için tıklayınız
İskenderun Teknik Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 nisan 2022
İskenderun Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız