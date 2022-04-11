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3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı

AFAD, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Nisan 2022 07:36
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3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı

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