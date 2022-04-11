65 yaşındaki adam kahvede yeğenini silahla vurarak öldürdü
Samsun'un Bafra ilçesine 18 kilometre mesafede bulunan Azay Mahallesi'nde Sebahattin Koca(53) çalıştığı kahvehanede ortak olan amcası Selahattin Koca'yı (65) bir süre önce ortaklıktan çıkartıp kendi çalıştırmaya başladı. Anlaşmazlıktan dolayı aralarında husumet oluştu
Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Nisan 2022 07:39
Bu akşam kahvehaneye gelen Selahattin Koca, kahvehane işletmecisi abisinin oğlu yeğeni Sebahattin Koca'ya silahla 8 el ateş etti. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sebahattin Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Selahattin kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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