Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı!

Mide küçültme ameliyatı olmak için bıçak altına yatan 50 yaşındaki Selahattin Serin, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Serin, İzmir'de ikamet ediyordu. Evli ve iki çocuğu olan baba Serin, fazla kilolarından dolayı mutsuzdu.

Eşine bu durumu anlatan genç adam, yaptığı araştırma sonucu Profesör Doktor Alper Çelik'le görüşen Serin, yapılan anlaşma sonrası mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI CAN ALDI

27 Aralık 2017 günü ameliyat masasına yatan Serin, Doktor Alper Çelik ve ekibi tarafından İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede ameliyat edildi. Ameliyattan sonra Serin, 5 gün kadar hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Taburcu edilen genç adam iddiaya göre ağrılar içinde kıvranıyor ve günlerdir de tuvaletine çıkamıyordu.

Dilek Yaman Demir