Türkiye yeni ilaçların yüzde 79'unu alamıyor

Türkiye'deki ilaç pazarının yüzde 50'sini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), Türkiye'de ilaç fiyatlandırma sisteminin yeniden kurgulanması gerektiğini ifade ediyor. Şubat 2020'de derneğin Yönetim Kurulu başkanlığına gelen Dr. Mete Hüsemoğlu ve derneğin Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, sektörde son yıllarda yaşananları DÜNYA'ya değerlendirdi. AIFD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Hüsemoğlu, özellikle yeni ilaçlar için fiyat düzenlemesinin güncellenmesi gerektiğini belirtti. Hüsemoğlu, "EFPIA'nın 2022 raporuna göre Türkiye, Avrupa'da onay almış olan yeni ilaçların yüzde 79'una erişemiyor. Bunun nedeni fiyat politikası" dedi.

Dr. Mete Hüsemoğlu, şubatta yapılan ilaç fiyatlandırmasına esas Avro kuru güncellemesi sonrasında hala görüşülmesi gereken başlıklar olduğuna dikkat çekti. "İlaç tedariğinin aksamadan sürdürülebilmesi için bu sektörün birçok açıdan dövize bağlı olduğu unutulmamalı. Bizler en azından dövizdeki bu hareketli dönem normalleşinceye kadar fiyat güncellemesinin yılda ikiüç kez yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de ilaç fiyatları Avrupa'daki en ucuz fiyatın yüzde 15-20'si düzeyinde. Bu da pek çok açıdan sorun yaratıyor" diyen Hüsemoğlu, özellikle dünyada yeni onay almış ilaçların erişilebilirliğine dikkat çekti.

Hüsemoğlu'nun verdiği bilgilere göre Türkiye'deki hastalar, son üç yılda Avrupa Birliği'nde onay almış yeni ilaçların yüzde 79'una erişemiyor. Hüsemoğlu, görüşlerini Avrupa İlaç Üreticileri ve Birlikleri Federasyonu'nun (EFPIA) 2022'de yayımladığı Hastaların Yenilikçi Tedavilere Erişimi Beklemeleri Raporu'na dayandırdı. Raporda Türkiye'nin 2020'de herhangi bir yeni ilacı geri ödeme sistemine almadığı belirtilirken, son üç yılda yeni ilaçların sadece yüzde 21'inin Türkiye'ye geldiği görülüyor.

Sistem yeniden kurgulanmalı

Dr. Hüsemoğlu, "Yeni ilaçların Türkiye'ye gelmesinde ciddi zorluklar var. Türkiye'de kapsayıcılık açısından çok cömert bir sağlık sistemi var. Sağlık hizmetine erişimi iyileştirme açısından Sağlık 1.0 olarak adlandıracağımız süreç başarılı. Bundan sonra sağlık hizmetinde kaliteyi artırmaya yönelik Sağlık 2.0'ı konuşmamız gerekiyor. Yeni ilaçlar için fiyatlandırma sisteminin yeniden kurgulanması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

Yasemin SALİH