Motorine indirim geliyor
Yarından itibaren motorine 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. 11 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Kaynak : NTV
Eklenme : 11 Nisan 2022 08:45
Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Pazartesi ve salı günleri arasında ise benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 TL'den satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız