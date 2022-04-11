Kargo kutusu ele verdi: Cennet Koyu'na atık bırakan kişiye 30 bin lira ceza

İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 90 arttı
İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 90 arttı
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!
Sponsorlu İçerik
İşsizlik rakamları açıklandı. 0,5 oranında azalış var!
İşsizlik rakamları açıklandı. 0,5 oranında azalış var!
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
İkinci elde fiyatlar son 10 günde yükselişe geçti
İkinci elde fiyatlar son 10 günde yükselişe geçti
Şarampole yuvarlanan araçtaki hakim, savcı ve avukat yaralandı
Şarampole yuvarlanan araçtaki hakim, savcı ve avukat yaralandı
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı
Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Bakan Yanık: Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Bakan Yanık: Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi
AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi
Koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Kara yollarında ,'motorcu dostu bariyerler' artıyor
Kara yollarında ,'motorcu dostu bariyerler' artıyor
Oruç tutarken tokluk hissi sağlayan besinler
Oruç tutarken tokluk hissi sağlayan besinler
Tarihe meydan okuyan hastane, günde bin 500'den fazla hastaya şifa oluyor
Tarihe meydan okuyan hastane, günde bin 500'den fazla hastaya şifa oluyor
Otomotiv sektörünü gelecekte ne bekliyor?
Otomotiv sektörünü gelecekte ne bekliyor?
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
Soğuk hava geliyor! Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak
Soğuk hava geliyor! Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
CTE, 'cezaevlerinde işkence ve kötü muamele' iddialarını yalanladı
CTE, 'cezaevlerinde işkence ve kötü muamele' iddialarını yalanladı
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
TBMM'nin gündemi Ramazan'da da yoğun
TBMM'nin gündemi Ramazan'da da yoğun
CİMER'i de kandırdılar! Ölüm saçan dereyi 'tertemiz akıyor' diye raporladılar
CİMER'i de kandırdılar! Ölüm saçan dereyi 'tertemiz akıyor' diye raporladılar
Bakan Karaismailoğlu: Toplu ulaşıma zam çok yanlış
Bakan Karaismailoğlu: Toplu ulaşıma zam çok yanlış
Türkiye için milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Türkiye için milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kargo kutusu ele verdi: Cennet Koyu'na atık bırakan kişiye 30 bin lira ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cennet Koyu ormanlık alanına inşaat malzemesi ile çeşitli atıklar döküldü. Belediye ekipleri atık malzemeler içerisinde yer alan bir kargo kolisindeki adresten çevre kirliliğine yol açtığı belirlenen şüpheliyi belirleyerek 30 bin lira para cezası uyguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Nisan 2022 08:51
Yazdır
Kargo kutusu ele verdi: Cennet Koyu'na atık bırakan kişiye 30 bin lira ceza

Göltürkbükü Mahallesi'nde çevre kontrolü yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Ekibi, Cennet Koyu'ndaki ormanlık alana karton ve naylon poşetler içerisinde inşaat malzemesi ile ambalaj atıkları bırakıldığını tespit etti. Bunun üzerine çevrede inceleme yapan ekipler, tiner, boya ile akü gibi yanıcı maddeler olduğunu belirlerken, atıkların kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Atıklar üzerindeki kargo kolisinin üzerinde yazılı adres ve isme bakarak çevre kirliliğine yol açan kişinin kimliği ve adresi saptandı. Lüks bir villada yaşayan şüpheliye, çevreyi ve doğayı kirlettiği gerekçesiyle 30 bin lira ceza kesildi. Ormana bırakılan atıklar ise belediye ekipleri tarafından toplatıldı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Thodex kurucusu Özer'e yeni dava! Yıllar önce vergi kaçırmaya başlamış
Thodex kurucusu Özer'e yeni dava! Yıllar önce vergi kaçırmaya başlamış
Bir komiser, otomobiliyle kasten çarparak avukatı ağır yaraladı
Bir komiser, otomobiliyle kasten çarparak avukatı ağır yaraladı
Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı!
Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı!
Cem Garipoğlu öldü mü? Mağdur avukatları 'mezar açılması' için hazırlık yapıyor
Cem Garipoğlu öldü mü? Mağdur avukatları 'mezar açılması' için hazırlık yapıyor

Bu Habere Tepkiniz

2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!
İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı
Danıştay, İdarenin "Hukuka uygun olarak görevden aldım, ispata gerek yoktur" şeklindeki savunmasını dikkate almadı.
Hangi sınava hazırlanıyorsun? İLANDIR
Hangi sınava hazırlanıyorsun?
https://www.kitapsec.com/mobil/sinavin-neyse-kitabin-burada_kon277/
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?
Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun! İLANDIR
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!
https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Ramazanı yaşat İLANDIR
Ramazanı yaşat
https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!
Yükseköğretim kurumlarında sendika, sivil toplum kuruluşu, dini gruplar, akraba, memleketçilik gibi idari kadrolaşma kervanına katılımların yeni muhatapları: Yöneticilerin öğrencileri!!!
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!
Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!
Danıştay Sekizinci Dairesi, Profesör alımında ilan edilen kadronun bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı
Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı
Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Eski lastikler kedilere ev oldu
Eski lastikler kedilere ev oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokaklardan toplanan atıl haldeki eski otomobil lastiklerini kedi evlerine dönüştürdü.