Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı

Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Danıştay Sekizinci Dairesi, Profesör alımında ilan edilen kadronun bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti.

Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.

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