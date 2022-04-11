İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre kalp krizi geçirdi. Geçtiğimiz Pazar günü şehir dışına gittiği öğrenilen Güre'nin Kastamonu'da aniden kalp krizi geçirdiği belirtildi. Ambulans ile acilen Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Güre, burada hayatını kaybetti.

ADALET BAKANI TAZİYE MESAJI YAKALANDI

Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güreye Allah'tan rahmet,ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim.



Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin.



Mekanı cennet,makamı ali olsun.