Yazıcıoğlu soruşturmasında aileler, 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti

İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 90 arttı
İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 90 arttı
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!
Sponsorlu İçerik
İşsizlik rakamları açıklandı. 0,5 oranında azalış var!
İşsizlik rakamları açıklandı. 0,5 oranında azalış var!
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
İkinci elde fiyatlar son 10 günde yükselişe geçti
İkinci elde fiyatlar son 10 günde yükselişe geçti
Şarampole yuvarlanan araçtaki hakim, savcı ve avukat yaralandı
Şarampole yuvarlanan araçtaki hakim, savcı ve avukat yaralandı
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı
Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Bakan Yanık: Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Bakan Yanık: Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi
AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi
Koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Kara yollarında ,'motorcu dostu bariyerler' artıyor
Kara yollarında ,'motorcu dostu bariyerler' artıyor
Oruç tutarken tokluk hissi sağlayan besinler
Oruç tutarken tokluk hissi sağlayan besinler
Tarihe meydan okuyan hastane, günde bin 500'den fazla hastaya şifa oluyor
Tarihe meydan okuyan hastane, günde bin 500'den fazla hastaya şifa oluyor
Otomotiv sektörünü gelecekte ne bekliyor?
Otomotiv sektörünü gelecekte ne bekliyor?
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
Soğuk hava geliyor! Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak
Soğuk hava geliyor! Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
CTE, 'cezaevlerinde işkence ve kötü muamele' iddialarını yalanladı
CTE, 'cezaevlerinde işkence ve kötü muamele' iddialarını yalanladı
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
TBMM'nin gündemi Ramazan'da da yoğun
TBMM'nin gündemi Ramazan'da da yoğun
CİMER'i de kandırdılar! Ölüm saçan dereyi 'tertemiz akıyor' diye raporladılar
CİMER'i de kandırdılar! Ölüm saçan dereyi 'tertemiz akıyor' diye raporladılar
Bakan Karaismailoğlu: Toplu ulaşıma zam çok yanlış
Bakan Karaismailoğlu: Toplu ulaşıma zam çok yanlış
Türkiye için milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Türkiye için milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yazıcıoğlu soruşturmasında aileler, 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti

Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ailesi, üst düzey görevlilerin yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasında helikopterin rotasına girerek kol altı uçuş gerçekleştirdiği belirtilen 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti. Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun avukatı Veysel Aşkın, savcılık talebinin önemli olduğunu belirterek, "Bu eksikler giderilmeden verilecek her türlü raporun tartışmaya ve şaibeye açık olacağını belirtmekte fayda görüyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Nisan 2022 10:09
Yazdır
Yazıcıoğlu soruşturmasında aileler, 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Keş Dağı'na 25 Mart 2009'da düşen helikopterde BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aileler, yeni talepte bulundu. Firuze Yazıcıoğlu, Yusuf Yazıcıoğlu, Mavuş Ocak, Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Gülefer Yazıcıoğlu, Pakize Yancı, Meryem Üstündağ, Kübra Çetinkaya, Yasemin Güneş, Selcan Yancı, Mehmet Alper Yancı ve Samet Furkan Yancı, avukatları aracılığı ile dilekçe verip taleplerini sıraladı. 13 sayfalık dilekçede; ailelerin bugüne kadar dile getirmediği 3 uçaktaki kameraların kaydettiği görüntülerin talep edilmesi ve ölenlerin vücutlarındaki yüksek karbonmonoksidin 'metilklorit' maddesinden kaynaklanmış olabileceği iddiasının araştırılması talebinde bulunuldu.

'ARAÇLARDAKİ GÖRÜNTÜ KAYITLARININ TEMİNİ GEREKİYOR'

Dilekçede, üst düzey görevlilerin yargılandığı davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasında yer alan 81 sayfalık ekte, "Bahse konu el kamerası ile çekildiği anlaşılan ham veri kayıtları üzerinden yapılan incelemede; Merzifon 152. Filo Üs Komutanlığı'ndan MJ524 mod uçaklar, tek kol iki uçak (cod-2 7060) olmak üzere Erhaç'a doğru yola çıktıları, Malatya Erhaç'tan HH721 mod tek uçağı (kod:1612'yi) alarak üst üste uçuşunda TC-HEK helikopterin rotasına doğru ilerledikleri, HH721 modlu uçağın 21400 fitle MJ524'lerle alt alta üst üste kol uçuşu yaptığı görülmektedir" ifadelerinin yer aldığı belirtilerek, "Olay günü olay mahallinde bulunan HH721, MJ524, HK046 kodlu hava araçlarında yüksek çözünürlüklü birden fazla kamera sistemi bulunduğu, kamera sistemiyle uçuş güzergahlarının görüntülerinin kaydedildiği bilinmektedir. Kaydedilen bu görüntüler ile de askeri jetlerin helikopterin etki alanına girip girmedikleri tartışmasız görüntü kayıtlarıyla da tespit edileceği bir vakıadır. Bu nedenle bu araçlardaki görüntü kayıtlarının temini gerekmektedir" denildi.

'KARBONMONOKSİT' İDDİASI İÇİN DE TALEP

Talepte ayrıca hava araçlarının kendi radar sistemleri olduğu ve bu radarın kara radarlarının görmediği alanları çok rahatlıkla görebilme yeteneğine sahip olduğu, ölenlerin vücutlarında yüksek miktarda karbonmonoksit olduğu kaydedilerek, şöyle denildi:

"Karbonmonoksit iddiasının netleştirilmesi bakımından 'metilklorit' adındaki maddenin oksijenle teması halinde etrafını zehirleme kabiliyetinin olup olmadığı, bu zehirlemenin karbonmonoksit bulgusu bırakıp bırakmadığı, helikopterin içerisine metil klorür bırakılarak bunun oksijenle temasının sağlanması suretiyle kabin içerisinde karbonmonoksit bulgusunun oluşturulma ihtimali konusunda uzman bilirkişi marifetiyle değerlendirilme yapılmasını talep ediyoruz."

'RADAR KAYITLARINDA TAHRİFAT YAPILDI'

Ölenlerin yakınları, Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'nda 14 Şubat 2014'te yapılan keşifte NATO yazılımı olduğu iddia edilen radar kayıtlarının gerçek suretleri keşif heyetine teslim edilmediği, keşif sonrası bu kayıtlar üzerinde Hava Kuvvetleri'nin MY modülü üzerinde tahrifat yaparak değiştirildiğinin Hava Kuvvetleri'nde yapılan keşifte tespit edildiği belirtilerek, tahrif edilmiş kayıtların bilirkişi heyetinin incelemesine tek delil olarak sunulmaması istendi.

'BAZI BELGELERİN TAHRİF EDİLDİĞİ DOSYADA'

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun avukatı Veysel Aşkın, soruşturma sonunda çıkacak kararın akıllarda soru işareti bırakmaması için olayın çok yönlü olarak araştırılması gerektiğini söyledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasında helikopterin rotasına girerek kol altı uçuş gerçekleştirdiği belirtilen 3 uçakta da yüksek çözünürlüklü kameralar olduğunu, uçakların hizmet dışında kalmış olsa da görüntülerin saklandığını belirten Aşkın, "Öncelikle uçakların helikopterin bulunduğu bölgedeki hareketlerinin tespit edildiği Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'ndaki görüntüler, keşifle daha önce belirlenmiş ve dosya içerisinde ham olarak mevcuttur. Bunun orijinallerinin alınması, Gaziantep Softepe Radar Mevzi Komutanlığı ve kapatılmış olan Şarkışla Radar Mevzi Komutanlığı'nın verilerinin sağlıklı ve tahrif edilmemiş şekilde alınıp, bunların değerlendirilmesi suretiyle sağlıklı bir rapor hazırlanabilecektir. Çünkü daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gönderilen bazı bilgi ve belgelerin tahrif edilmiş ve değiştirilmiş olduğu dosya içerisindeki belgelerle sabittir. Bu ve benzeri hatalı değerlendirmeler, hatalı görüşlerle ve eksik görüşlerle hazırlanacak her türlü bilirkişi raporu eksiktir, hatalıdır. Buna dayalı verilecek karar da hatalı olacaktır" diye konuştu.

'EKSİKLERİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Dosyadaki eksiklerin giderilmesini talep ettiklerini belirten Aşkın, "Bir başka talebimiz de uçakların kendi kamera sistemlerindeki görüntülerin incelenmesi. Bunların da mutlaka incelenmesi gerekiyor çünkü uçaklar artık hizmetten alınmış dahi olsa bu radar ve kamera kayıtlarının sabit olarak saklandığını biliyoruz. Şarkışla Radar Mevzi Komutanlığı da hemen olayın arkasından kapatılmış dahi burada bir hava kazası olduğu için bunun da süresiz bir şekilde saklandığını biliyoruz. Bunlar yapılmadan hazırlanacak her türlü bilirkişi raporu eksik kalacaktır, yanlış olacaktır ve bu bilirkişi raporuna dayalı olarak yapılacak her türlü işlem de eksik ve hatalı olacaktır çünkü yanlış verilerden doğru sonuca ulaşılması mümkün değildir. Bu eksikliklerin giderilmesi bekliyoruz ve talep ettik. Bu eksiklikler giderilmeden verilecek her türlü raporun tartışmaya ve şaibeye açık olacağını bir defa daha belirtmekte fayda görüyoruz" dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Anayasa Mahkemesi, MİT haberi tutuklamalarında kararını verdi
Anayasa Mahkemesi, MİT haberi tutuklamalarında kararını verdi
AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'fazla mesai' kararı
AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'fazla mesai' kararı
Milli sporcular arasındaki maaş ayrımına mahkeme 'Dur' dedi
Milli sporcular arasındaki maaş ayrımına mahkeme 'Dur' dedi
Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet
Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet
AYM: Cezaevindeki mektupların UYAP'a kaydedilmesi hak ihlali
AYM: Cezaevindeki mektupların UYAP'a kaydedilmesi hak ihlali
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı

Bu Habere Tepkiniz

2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, İdarenin "Hukuka uygun olarak görevden aldım, ispata gerek yoktur" şeklindeki savunmasını dikkate almadı.
Hangi sınava hazırlanıyorsun?

Hangi sınava hazırlanıyorsun?

https://www.kitapsec.com/mobil/sinavin-neyse-kitabin-burada_kon277/
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Yükseköğretim kurumlarında sendika, sivil toplum kuruluşu, dini gruplar, akraba, memleketçilik gibi idari kadrolaşma kervanına katılımların yeni muhatapları: Yöneticilerin öğrencileri!!!
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Profesör alımında ilan edilen kadronun bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı

Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı

Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Eski lastikler kedilere ev oldu

Eski lastikler kedilere ev oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokaklardan toplanan atıl haldeki eski otomobil lastiklerini kedi evlerine dönüştürdü.