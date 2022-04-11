2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

Covid-19 tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından Haziran 2021 de yayımlanan 2021/13 nolu genelge yine Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022/2 nolu genelge ile kaldırılmıştır.

Böylece idari izinli sayılan 24-32 hafta gebelik dönemi ile kronik hastalığı olan 60 yaş üstü kamu çalışanlarına idari izin verilmeyecek. Bu konuda memurlar.net'in yaptığı değerlendirme için tıklayınız.

Fakat genelgede hali hazırda idari izinde olan özellikle hamileliğin 24-32 hafta aralığında olanlarla ilgili nasıl bir uygulama yapılacağı açıklanmış değil.

Bu nedenle özellikle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından konunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Aksi halde ülke genelinde birlik sağlanamayan keyfi uygulamalar ile karşı karşıya kalınabilir.

Maksut Balmuk