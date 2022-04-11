Diyakbakır'da Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykeli yapıldı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün içinde oluşturulan "Şehitler Köşesi" ve şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykelinin açılışı yapıldı.

Vali Münir Karaloğlu, törende, Okkan'ın vatan, millet sevgisi ve görev aşkıyla milletin gönlünde taht kurmuş büyük bir devlet adamı olduğunu, Diyarbakır ve bölgenin çok sıkıntılı olduğu dönemde görevini icra ettiğini söyledi.

"Diyarbakır'da bir taraftan terörle amansız mücadele ederken diğer taraftan devletin şefkatli yüzünü Diyarbakırlıya hissettiren sadece bir polis müdürü olarak değil, Diyarbakır sokaklarında ihtiyacı olan yetime de öksüze de çaresize de el uzatan, gerçekten halkın gönlünde taht kurmuş büyük bir devlet adamıydı." ifadelerini kullanan Karaloğlu, Okkan'ın 5 polis memuruyla şehit edildiğini anımsatarak, bütün şehitleri yad etti.

Karaloğlu, bu milletin hakkıyla hizmet eden, gönlünü açan hiçbir görevlisini unutmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün hala Diyarbakır'da Ali Gaffar Okan, 'Gaffar babadır', 'Gaffar ağabeydir'. Hala Diyarbakır sokaklarında gezen binlerce Gaffar Okan vardır. Ona saygı olsun diye Diyarbakırlı hemşerilerimiz, çocuklarına Ali Gaffar Okan isimlerini vermişlerdir. Bu da Diyarbakır halkının kadirşinaslığını gösterir ki bizi memnun ve mutlu ediyor."

Diyarbakır'ın bugün, hiç olmadığı kadar huzurlu ve güvenli olduğunu anlatan Karaloğlu, bu huzur ve güven ortamının sürmesi temennisinde bulundu.

- "24 Ocak 2001, Türkiye'miz için kapkara bir gündü"

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise milletlerin kahraman evlatlarının omuzlarında yükseldiğini belirterek, Türk milletinin de kahraman evlatlara sahip olma noktasında dünyanın en şanslı milleti olduğunu söyledi.

Şehit Okkan'ın bu kahraman evlatlarından biri olduğunu anlatan Aşkın, Okkan'ın Diyarbakırlıların gönlünde taht kurduğunu ve onu unutmadıklarını belirtti.

"Bir kahraman evladı çıkar Diyarbakır'dan, Diyarbakırlıların sevgilisi, babası olur." diyen Aşkın, İl Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakırlıların şehit Okkan'ı unutmadığını kaydetti.

Aşkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"24 Ocak 2001, Türkiye'miz için kapkara bir gündü. Ali Gaffar Okkan 5 arkadaşıyla birlikte maşa terör örgütünün hain pususunda şehit oldu. Hala Diyarbakırlıların sokaklarını gezerken Diyarbakırlıların bir iş yerlerine gittiğimizde Ali Gaffar Okan'ın o sıcak gülüşüyle bize bakan resmini görüyoruz. İstedik ki Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde girişinde de bu sıcak gülüşü selamlasın. Onun için bu heykeli buraya yapmaya karar verdik."

Halkın desteğini almanın başarıdaki en önemli anahtar olduğunu bildiklerini aktaran Aşkın, bunu başarmak için çalıştıklarını anlattı.

Aşkın "Diyarbakırlılar şahadetinden sonra yüzlerce çocuğa bu ismi koydu. Hala da biz Gaffar Okkan'ın izlerini Diyarbakır'ın her tarafından görüyoruz. Biz de onun yolunda, izinde devam edeceğiz. Biliyoruz ki halkımızın desteğiyle Diyarbakır'ımız bugün Türkiye'mizin, dünyanın en önemli kentlerden biri haline geldi. Onun yolunda ilerleyen arkadaşları, emin olun ki her geçen gün daha iyisini yapacaklar ve bu kent daha çok güvenli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Vali Karaloğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlamentolararası Birlik Komisyonu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve İl Emniyet Müdürü Aşkın, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde "Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi" belgeselinin gösterimine katıldı.