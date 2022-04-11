Diyakbakır'da Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykeli yapıldı

Edirne'de aile katliamı: Altınlar elektrik panosundan çıktı
Edirne'de aile katliamı: Altınlar elektrik panosundan çıktı
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!
Sponsorlu İçerik
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcı o araçta çıktı
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcı o araçta çıktı
Mansur Yavaş Akşener ile görüştü, aday olacak mı ilk kez yanıt verdi
Mansur Yavaş Akşener ile görüştü, aday olacak mı ilk kez yanıt verdi
Erdoğan kabineyi topluyor: Enflasyon için yeni adımlar masada
Erdoğan kabineyi topluyor: Enflasyon için yeni adımlar masada
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor
Nisa bebeği ölüme terkeden anne için istenen ceza belli oldu
Nisa bebeği ölüme terkeden anne için istenen ceza belli oldu
Turgut Özal'ın oğlu yeni parti kurdu
Turgut Özal'ın oğlu yeni parti kurdu
İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 90 arttı
İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 90 arttı
İşsizlik rakamları açıklandı. 0,5 oranında azalış var!
İşsizlik rakamları açıklandı. 0,5 oranında azalış var!
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
İkinci elde fiyatlar son 10 günde yükselişe geçti
İkinci elde fiyatlar son 10 günde yükselişe geçti
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı
Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Bakan Yanık: Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Bakan Yanık: Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi
AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi
Koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Kara yollarında ,'motorcu dostu bariyerler' artıyor
Kara yollarında ,'motorcu dostu bariyerler' artıyor
Oruç tutarken tokluk hissi sağlayan besinler
Oruç tutarken tokluk hissi sağlayan besinler
Tarihe meydan okuyan hastane, günde bin 500'den fazla hastaya şifa oluyor
Tarihe meydan okuyan hastane, günde bin 500'den fazla hastaya şifa oluyor
Otomotiv sektörünü gelecekte ne bekliyor?
Otomotiv sektörünü gelecekte ne bekliyor?
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
Soğuk hava geliyor! Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak
Soğuk hava geliyor! Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
CTE, 'cezaevlerinde işkence ve kötü muamele' iddialarını yalanladı
CTE, 'cezaevlerinde işkence ve kötü muamele' iddialarını yalanladı
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Diyakbakır'da Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykeli yapıldı

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykeli yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 10:39
Yazdır
Diyakbakır'da Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykeli yapıldı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün içinde oluşturulan "Şehitler Köşesi" ve şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykelinin açılışı yapıldı.

Vali Münir Karaloğlu, törende, Okkan'ın vatan, millet sevgisi ve görev aşkıyla milletin gönlünde taht kurmuş büyük bir devlet adamı olduğunu, Diyarbakır ve bölgenin çok sıkıntılı olduğu dönemde görevini icra ettiğini söyledi.

"Diyarbakır'da bir taraftan terörle amansız mücadele ederken diğer taraftan devletin şefkatli yüzünü Diyarbakırlıya hissettiren sadece bir polis müdürü olarak değil, Diyarbakır sokaklarında ihtiyacı olan yetime de öksüze de çaresize de el uzatan, gerçekten halkın gönlünde taht kurmuş büyük bir devlet adamıydı." ifadelerini kullanan Karaloğlu, Okkan'ın 5 polis memuruyla şehit edildiğini anımsatarak, bütün şehitleri yad etti.

Karaloğlu, bu milletin hakkıyla hizmet eden, gönlünü açan hiçbir görevlisini unutmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün hala Diyarbakır'da Ali Gaffar Okan, 'Gaffar babadır', 'Gaffar ağabeydir'. Hala Diyarbakır sokaklarında gezen binlerce Gaffar Okan vardır. Ona saygı olsun diye Diyarbakırlı hemşerilerimiz, çocuklarına Ali Gaffar Okan isimlerini vermişlerdir. Bu da Diyarbakır halkının kadirşinaslığını gösterir ki bizi memnun ve mutlu ediyor."

Diyarbakır'ın bugün, hiç olmadığı kadar huzurlu ve güvenli olduğunu anlatan Karaloğlu, bu huzur ve güven ortamının sürmesi temennisinde bulundu.

- "24 Ocak 2001, Türkiye'miz için kapkara bir gündü"

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise milletlerin kahraman evlatlarının omuzlarında yükseldiğini belirterek, Türk milletinin de kahraman evlatlara sahip olma noktasında dünyanın en şanslı milleti olduğunu söyledi.

Şehit Okkan'ın bu kahraman evlatlarından biri olduğunu anlatan Aşkın, Okkan'ın Diyarbakırlıların gönlünde taht kurduğunu ve onu unutmadıklarını belirtti.

"Bir kahraman evladı çıkar Diyarbakır'dan, Diyarbakırlıların sevgilisi, babası olur." diyen Aşkın, İl Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakırlıların şehit Okkan'ı unutmadığını kaydetti.

Aşkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"24 Ocak 2001, Türkiye'miz için kapkara bir gündü. Ali Gaffar Okkan 5 arkadaşıyla birlikte maşa terör örgütünün hain pususunda şehit oldu. Hala Diyarbakırlıların sokaklarını gezerken Diyarbakırlıların bir iş yerlerine gittiğimizde Ali Gaffar Okan'ın o sıcak gülüşüyle bize bakan resmini görüyoruz. İstedik ki Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde girişinde de bu sıcak gülüşü selamlasın. Onun için bu heykeli buraya yapmaya karar verdik."

Halkın desteğini almanın başarıdaki en önemli anahtar olduğunu bildiklerini aktaran Aşkın, bunu başarmak için çalıştıklarını anlattı.

Aşkın "Diyarbakırlılar şahadetinden sonra yüzlerce çocuğa bu ismi koydu. Hala da biz Gaffar Okkan'ın izlerini Diyarbakır'ın her tarafından görüyoruz. Biz de onun yolunda, izinde devam edeceğiz. Biliyoruz ki halkımızın desteğiyle Diyarbakır'ımız bugün Türkiye'mizin, dünyanın en önemli kentlerden biri haline geldi. Onun yolunda ilerleyen arkadaşları, emin olun ki her geçen gün daha iyisini yapacaklar ve bu kent daha çok güvenli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

KAPAT [X]

Etkinlikler kapsamında ayrıca Vali Karaloğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlamentolararası Birlik Komisyonu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve İl Emniyet Müdürü Aşkın, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde "Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi" belgeselinin gösterimine katıldı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Hazımsızlık ve şişliğe karşı tahin tüketimi arttı
Hazımsızlık ve şişliğe karşı tahin tüketimi arttı
Susurluk'ta eşi ve oğlunun ölümüne neden olan babanın beyin ölümü gerçekleşti
Susurluk'ta eşi ve oğlunun ölümüne neden olan babanın beyin ölümü gerçekleşti
Mardin'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Mardin'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sahurda imam hatibin evine konuk oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sahurda imam hatibin evine konuk oldu
Hasta yaban keçisini sarp kayalıklarda sırtında taşıdı
Hasta yaban keçisini sarp kayalıklarda sırtında taşıdı
Beyin piliyle Parkinson hastalığının saati geri alınabiliyor
Beyin piliyle Parkinson hastalığının saati geri alınabiliyor

Bu Habere Tepkiniz

5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

Sosyal güvenlik mevzuatına göre 5510'a tabi engelli memurların emeklilik şartları ile e-Devlet' de görünen emeklilik şartları arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır.
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Hangi sınava hazırlanıyorsun?

Hangi sınava hazırlanıyorsun?

https://www.kitapsec.com/mobil/sinavin-neyse-kitabin-burada_kon277/
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, İdarenin "Hukuka uygun olarak görevden aldım, ispata gerek yoktur" şeklindeki savunmasını dikkate almadı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Yükseköğretim kurumlarında sendika, sivil toplum kuruluşu, dini gruplar, akraba, memleketçilik gibi idari kadrolaşma kervanına katılımların yeni muhatapları: Yöneticilerin öğrencileri!!!
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı

Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı

Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Eski lastikler kedilere ev oldu

Eski lastikler kedilere ev oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokaklardan toplanan atıl haldeki eski otomobil lastiklerini kedi evlerine dönüştürdü.