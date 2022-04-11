Turgut Özal'ın oğlu yeni parti kurdu

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile cumartesi günü Ankara'da karşılaştığını ve Özal'ın Tek Parti için genel merkez baktığını yazdı.

Donat yazısında, "Cumartesi... Öğleden sonra... Ahmet Özal, Ankara'da dolaşıyordu... Turan Güneş Bulvarı... Balgat... Birlik Mahallesi... Çankaya. Hayırdır? Birini mi, bir yeri mi arıyorsun? Genel merkez için yer bakıyorum. Süleyman Yağcıoğlu... Eski Anavatan Partisi milletvekili... İlk Parti'yi kurmuştu Ahmet Özal'ın söylemi ile... "Sessiz bir kongre" yapıldı... Partinin adı, Tek Parti oldu... Genel Başkan da Ahmet Özal. Ahmet Özal, 'Ziyaretinize geleceğim' dedi ve devam etti: Üç ay sonra kongre yapacağız... Programımızı açıklayacağız. Kadro eski bürokrat ağırlıklı... Hazine... Maliye... IMF... Ekonomi... Yurt dışından birkaç beyin. Kadın çok olacak... Belki erkeklere kota koyacağız. Geziyorum... Hakkari... Ağrı... Trabzon... Büyük ilgi görüyorum... Size fotoğraf yollarım... Babamı anlatan, babamla anısı olan insan o kadar çok ki." ifadesini kullandı.