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Online araç satım sistemi geliyor Togg'da da geçerli olacak bayiler teslim edecek

Araç alış satışlarında pandemi ile birlikte daha da revaçta olan online satışlar artık sistemli hale gelecek.Ayrıca online alım satım yapılan araçlara yerli otomobil Togg'da dahil olacak.

Eklenme : 11 Nisan 2022 11:31
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Online araç satım sistemi geliyor Togg'da da geçerli olacak bayiler teslim edecek

Dijital çağın getirdiği konforla artık tüm işlemleri bir tıkla halledebiliyor, giyim, mutfak, teknolojik alet pek çok şeyide internet üzerinden halledebiliyoruz. Daha önceden günümüze kadar bazı internet sitelerinde ikinci el araç alım satımı için ilan verilir ve talip olanlar yüzyüze görüşerek alım satım işlemi yaparlardı. Bu uygulama hala devam ederken teknolojik çağa yakışacak bir uygulamayla birlikte araç alım satım işlemleri için tamamen online dönem yaklaşıyor.

Pandemi döneminde otomotiv sektöründe denenen online satış uygulamasını hem yetkili satıcılar hemde kullanıcılar sevdi. Yerli otomobil Togg'da da araç alım satımı için online satış döneminin geçerli olması bekleniyor ve uygulamanın önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması bekleniyor.

Bayiler araç teslim noktası olacak

Otomotiv sektöründe online satış döneminin 5 yıl içinde başlaması bekleniyor. Bununla birlikte plaza dönemi ise yavaş yavaş sona erecek. Otomobil satışı internet ortamında yapılacak. Bayiler araç teslim noktasına dönüşecek. Uygulamanın 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek yerli otomobil TOGG'da da yapılması bekleniyor.

Plaza dönemi bitiyor

Türkiye, otomotiv sektöründe en büyük showroom yatırımı yapan ülkelerin başında geliyor. Türkiye genelinde yapılan tesis ve plazalar için harcanan paranın milyar doları bulduğu hesaplanıyor. Ancak şaşalı plaza döneminin sonuna gelindiği konuşuluyor.

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