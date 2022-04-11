Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 923 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 922 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.512 lira, Cumhuriyet altını da 6.177 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.946,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere şahinleşen merkez bankaları, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimali ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının emtia piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avrupa'da son yılların en yüksek seviyelerine çıkan enflasyonun ardından alacağı kararların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, perşembe günü gerçekleştirecek toplantıda ECB'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.