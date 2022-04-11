CHP'li Özgür Özel, spor yasası teklifini eleştirdi

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, kanun teklifinin spor gibi çok önemli bir alanı düzenleme amacıyla planlanmış olsa da hazırlanma aşamasında spor kulüplerinin, spor federasyonlarının, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurulmadığını savundu.

Teklifin, tamamen özerk olması öngörülen spor gibi bir alanı siyasi müdahalelere daha da açık kıldığını belirten Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teklif, spor kulüplerini ve spor federasyonlarını iktidar partisinin güdümüne sokmaktadır. Siyasi otoritenin baskısından olabildiğince azade olması gereken spor kulüpleri ve spor federasyonlarını, iktidar partisinin müdahalesine daha da açık hale getiren, özek olması gereken federasyonları Spor Bakanlığına, dolayısıyla iktidar partisine daha da bağımlı hale getiren bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Uluslararası spor hukukuna da aykırı hükümler barındıran bu kanun teklifi, spor camiasının üzerinde büyük bir siyaset vesayeti yerleştirmektedir. Olması gereken, siyasi müdahaleden tamamen uzak bir özerklik tesis etmekken tam tersi oluşturulmak istenmektedir. Ayrıca spor kulüplerinin sivil toplum kuruluşu olma özelliği de yok edilmektedir."

CHP Grup Başkanvekili Özel, teklifin Cumhur İttifakı'nın müdahaleci bakış açısını yansıttığını öne sürerek, "Sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine, barolara, sosyal medyaya, üniversitelere müdahale eden Cumhur İttifakı, şimdi spor alanına müdahale etmek istemektedir. Teklif, komisyona geri çekilerek ve uzmanların tartışmasına açılarak geniş biçimde ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir." ifadesini kullandı.