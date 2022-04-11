Erdoğan kabineyi topluyor: Enflasyon için yeni adımlar masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısı yarın gerçekleşecek. Çıkacak kararların merakla beklendiği toplantının 3 önemli konu başlığı; Rusya- Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve ekonomi olacak.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddesi olarak göze çarpıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenski olmak üzere birçok ülke lideriyle gerçekleştirdiği telefon diplomasinin yansımalarının değerlendirileceği toplantıda, Putin ile Zelenski'nin Türkiye'nin arabuluculuğuyla bir araya gelmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Mayınların yarattığı tehlike de masada

47. gününe girilen savaşın etkisiyle Ukrayna'dan koparak Karadeniz'e gelen ve SAS timleri tarafından imha edilen mayınların Türkiye için oluşturduğu risk de Kabine toplantısının kritik başlıklarından biri olarak göze çarpıyor. Şu ana kadar 3 adet olmak üzere sularımızda etkisiz hale getirilen mayınların yarattığı tehlikenin bertaraf edilmesi için yapılması gerekenler de toplantıda değerlendirilecek.

Enflasyonun düşürülmesi için atılacak adımlar

Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'nin bir diğer önemli konu başlığı ise ekonomi olacak. Temizlik ürünlerine gelen KDV indiriminin etiketlere yansımalarını yetersiz bulan vatandaşların şikayetlerinin de değerlendirileceği toplantıda emeklilerin ikramiyelerindeki artış da yeniden masaya yatırılacak. Halktan gelen hayat pahalılığı şikayetleri sonrası enflasyonun düşürülmesi adına atılacak adımlar da yine ekonomi başlığı altında değerlendirilecek.