Bakan Nebati'den enflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için çabaladıklarını belirterek ''Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz'' dedi. Bakan Nebati, enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceklerini de söyledi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 11 Nisan 2022 14:52
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin'de iş dünyası buluşmasında konuştu.
''ENFLASYONDAKİ ARTIŞ GEÇİCİ''
''Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için çabalıyoruz'' diye Bakan Nebati, enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.
''YIL SONUNDA MAKUL SEVİYEYE GETİRECEĞİZ''
Stokçuluğa izin vermediklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını da belirten Nebati, ''Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz'' dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız