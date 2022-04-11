AYM'nin din dersi kararına AK Parti'den tepki

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Hüseyin El tarafından kızının zorunlu din dersinden muaf olması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan başvuruda din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesine tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından "Adı 'Barış' olan, insanlığa kardeşliği, eşitliği ve iyiliği yaymayı öğreten yüce dinimiz İslam'ın okullarımızda neslimize öğretilmesi 'insan hakları ihlali' imiş. Anayasa Mahkememiz böyle buyurmuş. Türkiye Müslümanlarına Ramazan hediyesi. Yazıklar olsun!" dedi.

İnsan hakları kararına boyun eğdiler

Kararı 'ihanet' olarak tanımlayan Yılmaz "İslam diyarı Türkiye'mizin Anaysa Mahkemesi bir Yunanistan, Finlandiya, Norveç, İsveç kadar olamadı. 300 yıldır sömürge zihniyetiyle dünyanın kanını emen,40 yıldır PKK terör örgütünü silahlarıyla besleyen Avrupa'nın 'sarı saçlı mavi gözlü insan hakları' yalanına boyun eğdiler! Müslümanlıkla yoğrulun yurdumda İslam'ın öğretilmesini 'İnsan hakkı ihlali' olarak yaftalamak, yakın tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olmuştur. Bu ihanete Aziz Milletimiz asla izin vermez!" ifadelerini kullandı.

Hüseyin El, 2009 yılında Eskişehir Havacılar İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne başvurarak o tarihte 4. sınıf öğrencisi kızı Nazlı Şirin El'in din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf tutulmasını istedi. Okul müdürlüğü ise Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü'nden alınan görüş doğrultusunda bu talebi reddetti.

Kısa Dalga'dan Kemal Göktaş'ın haberine göre; Anayasa Mahkemesi'nin "ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğini" belirterek verdiği karar AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararlarına uyum gösterilmesi anlamına geliyor.

AYM'nin önümüzdeki günlerde açıklayacağı gerekçeli kararının, zorunlu din derslerinden muafiyet konusunda ebeveynlerin talebinin yeterli görülmesi ve dersin içeriği konusunda önemli hükümler içermesi bekleniyor.