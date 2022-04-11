Sayıştay Daire Başkanı Aktaş, kansere yenik düştü
Ankara'da uzun süre kanser tedavisi gören ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş (57), Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 15:54
Uzun süre kanser tedavisi gören Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş dün akşam saatlerinde Ankara'da yaşadığı evinde hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi defnedilmek üzere Bolu'ya getirildi. Aktaş'ın cenazesi, Paşaköy
Mahallesinde bulunan Paşaköy Enişte Bey Cami'nde kılınan namazın ardından Paşaköy
Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı
Tanju Özcan, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Aktaş'ın yakınları katıldı.