Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

Geçen hafta 1960 seviyesine kadar yükselen ons altın, yeni haftaya da yüksek başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı fiyatları nasıl etkiler?

Altının ons fiyatı yeni haftada da 1950 dolar sınırını aştı. Haftaya 920 lira seviyesinde başlayan gram altın 930 liraya yaklaştı.

Altın fiyatlarında Rusya-Ukrayna cephesinde yaşanacak gelişmelerin etkili olması bekleniyor.

Kuyumcu Hacı Koçak konuyla ilgili şunları söyledi:

"Buradaki tedirginlik devam ettiği sürece altının onsunda bir miktar daha yukarı hareket görebiliriz. Ilımlı açıklamalar, çatışmaların şiddetinin azalması ancak altının onsunda bir miktar 1900 seviyesine kadar çekilmeye neden olabilir."

"Satış için beklemelerini tavsiye ederiz"

Altın kurunda dalgalı seyir devam ediyor. Peki altın yatırımcısı ne yapmalı? Bu seviyelerden altın alınır mı ya da elinde bulundurduğu altını satabilirler mi?

Kuyumcu Hacı Koçak 2 bin 70 seviyelerinden 1900-1920 seviyelerine çekilmiş bir onsta altının normal olduğunu belirterek, "Buradan bir miktar altın alımı yapılabilir. Satış için beklemelerini tavsiye ederiz" dedi.