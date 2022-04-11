İstanbul Emniyeti'nden 'Zeytinburnu kasabı' açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yayınlanan "Zeytinburnu Kasabı" isimli Afganistan uyruklu şahıs hakkında yapılan araştırmalarda bu kişinin Kasap Ali Ahmedi olduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin Zeytinburnu'nda 1 Şubat'ta karıştığı "Kasten yaralama" ve "6136 sayılı Silah Kanununa Muhalefet" konusu üzerine gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yapılan ev aramasında şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silahın da ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı aktarıldı.