Rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçek oldu

Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu
Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!
Sponsorlu İçerik
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
İBB'den toplu taşımada 'gece çift bilet tarifesi'ne ilişkin açıklama
İBB'den toplu taşımada 'gece çift bilet tarifesi'ne ilişkin açıklama
Edirne'de aile katliamı: Altınlar elektrik panosundan çıktı
Edirne'de aile katliamı: Altınlar elektrik panosundan çıktı
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcı o araçta çıktı
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcı o araçta çıktı
Mansur Yavaş Akşener ile görüştü, aday olacak mı ilk kez yanıt verdi
Mansur Yavaş Akşener ile görüştü, aday olacak mı ilk kez yanıt verdi
Erdoğan kabineyi topluyor: Enflasyon için yeni adımlar masada
Erdoğan kabineyi topluyor: Enflasyon için yeni adımlar masada
Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor
Nisa bebeği ölüme terkeden anne için istenen ceza belli oldu
Nisa bebeği ölüme terkeden anne için istenen ceza belli oldu
Turgut Özal'ın oğlu yeni parti kurdu
Turgut Özal'ın oğlu yeni parti kurdu
İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 90 arttı
İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 90 arttı
İşsizlik rakamları açıklandı. 0,5 oranında azalış var!
İşsizlik rakamları açıklandı. 0,5 oranında azalış var!
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
İkinci elde fiyatlar son 10 günde yükselişe geçti
İkinci elde fiyatlar son 10 günde yükselişe geçti
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı
Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Bakan Yanık: Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Bakan Yanık: Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi
AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçek oldu

Bursa'da otomobil pazarından ikinci el araç alan Talip Çetin, hayatının şokunu yaşadı. Satıcıdan güneş yanıklarından dolayı komple boyalı olmak kaydıyla aldığı aracın ağır hasar kayıtlı olduğunu gördüğü rüyaların ardından yaptırdığı ekspertiz raporuyla öğrenen Çetin, "Rüyamda arabayı aldığım kişilerin benimle dalga geçtiklerini görüyordum rüyalarım maalesef doğru çıktı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 18:35
Yazdır
Rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçek oldu

Bursa'da yaşayan Talip Çetin, kısa bir süre öne araç almaya karar verdi. Bunun üzerine Nilüfer Oto Pazarı'na giden Çetin, 2010 model bir araç beğendi ve araç sahibinden otomobil hakkında bilgi almak istedi. Çetin'in iddiasına göre araç sahibi B.U. kendisine 2 yıl önce aldığı ekspertiz raporunu gösterdi ve aracın 1 parça değişeni, güneş yanığı olduğu için de aracı komple boyattığını söyledi. Bunun üzerine Çetin, araç satıcısıyla 102 bin 500 liraya el sıkıştı. Satın alma işleminden sonra rüyasında aracın tavanının ekleme olduğunu ve kendisiyle dalga geçildiğini gören Çetin, soluğu otomobil ekspertizinin yanında aldı. Otomobilin 6 parça değişeni ve tavanın başka bir araçtan ekleme yapıldığını öğrenen Çetin, büyük bir şok yaşadı.

"Bana ekspertiz raporunu gösterdi"

Talip Çetin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben 2 hafta önce 2010 model olan aracı Nilüfer Oto Pazarı'ndan satıcının sözüne güvenerek aldım. Bu aracın sahibi bana ekspertiz raporlarını gösterdi ve sadece değişenin sağ arka kapı olduğunu söyledi. Daha sonra test sürüşü gerçekleştirdik. Her şey hoşumuza gidince 102 bin 500 liraya anlaştık."

Gördüğü kabusu yaşadı

Rüyasında kendisiyle dalga geçtiklerini iddia eden Çetin, "Normalde 2010 model bir aracın herhangi bir kapısı açık olduğunda ikaz lambası yanar fakat benim aracım ön kapılar açıkken bu ikazı vermiyor. 2 gündür üst üste rüyalarımda sürekli benimle, nasıl? parçaları güzel ekledik mi? gibi cümlelerle dalga geçildiğini gördüm. Ben de bunun üzerine aracımı bugün ekspertize getirdim. Aracın değişmeyen tek parçası sahibiymiş" diye konuştu.

Telefonla B.U.'yu arayan Talip Çetin, ikinci şoku da aldığı cevap karşısında aldı. Öyle bir kazayı yapmadığını belirten B.U., '10 gün önce aldığın arabayı o hale senin getirmediğin ne malum' deyince Çetin'in dünyası başına yıkıldı.

Çetin, konuyla ilgili yasal takibi başlatacağını ifade etti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, selam verip kaçtı
Mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, selam verip kaçtı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin askeri jetle takip edildiği iddiası
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin askeri jetle takip edildiği iddiası
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde güvenlik görevlilerine saldırı: 15 gözaltı
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde güvenlik görevlilerine saldırı: 15 gözaltı
İstanbul Emniyeti'nden 'Zeytinburnu kasabı' açıklaması
İstanbul Emniyeti'nden 'Zeytinburnu kasabı' açıklaması
Diş hekimi ile hastayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı
Diş hekimi ile hastayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı
Takım elbiseli hırsız, 6 bin TL'lik bisikleti böyle çaldı
Takım elbiseli hırsız, 6 bin TL'lik bisikleti böyle çaldı

Bu Habere Tepkiniz

5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

Sosyal güvenlik mevzuatına göre 5510'a tabi engelli memurların emeklilik şartları ile e-Devlet' de görünen emeklilik şartları arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır.
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Hangi sınava hazırlanıyorsun?

Hangi sınava hazırlanıyorsun?

https://www.kitapsec.com/mobil/sinavin-neyse-kitabin-burada_kon277/
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, İdarenin "Hukuka uygun olarak görevden aldım, ispata gerek yoktur" şeklindeki savunmasını dikkate almadı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Yükseköğretim kurumlarında sendika, sivil toplum kuruluşu, dini gruplar, akraba, memleketçilik gibi idari kadrolaşma kervanına katılımların yeni muhatapları: Yöneticilerin öğrencileri!!!
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı

Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı

Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (11-18)

Haftanın fırsat ürünleri (11-18)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri