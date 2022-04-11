İLANDIR...

Metin2 Pvp Rüzgarı Pvpserverler.pro 'da Devam Ediyor!



Metin2 pvp 2011 yılları arasında Metin2 oyun dosyalarının sızmasıyla ortaya çıkmış, Player versus player İngilizce söz öbeğinin kısaltılmasıyla doğmuş, türkçe anlamı, oyuncuya karşı oyuncu anlamı taşıyan sanal sunuculara verilen isimdir.

Pvpserverler. pro üzerinden tüm metin2 pvp gelişmeleri,metin2 pvp tanıtımları, oyuna dair tüm hata ve sorularında çözümünü bizlere sağlayan bu site de ayrıca knight online, silkroad pvp serverler, valorant gibi online oyunlar hakkında da bilgi vermekten geri kalmıyor.



Metin2 Pvp Nasıl Oynanır?



Metin2 pvp, sanal sunucuların oyun files ve veri tabanlarını kurmasıyla, oyuncuya atılan pack dediğimiz dosyalar sayesinde statik ip'de calışır ve çevrimiçi oynanan aynı anda tüm oyunculara oyun imkanı sağlanır.Metin2 pvp de çoğu item Npc denilen oyun marketlerinde ücretsiz olarka oyuncuya sağlanır. Bu sebepten ötürü de oyunu popüler kılar. Pvp sunucuları gerçek oyun sunucularına göre daha kolay ve daha eğlencelidir.

Metin2 Pvp arayanların arama ağlarında bir de pvp serverler ve metin2 pvp serverler olarak da arattığını bilmekteyiz. Bu 3 anahtar kelime de aynı oyun arayışına bizi götürür. Bu sebepden dolayı karışıklık gerektirecek bir durum yoktur.

Hangi Metin2 Pvp Serverler de Oynamalıyız?



Metin2 pvp serverler her hafta genel anlamda Cuma günleri 21:00 da açılan sunucularla doludur. Durum böyle olunca oyuncular da hangi metin2 pvp serverler de oynayacağı konusunda tam karar verememektedir.



Metin2 pvp serverler seçerken şunlara dikkat edilmelidir:



" En temel önceliğiniz, sunucu açan oyun firmasının veya yöneticilerin kimler olduğudur. Sunucu açmak günümüzde oldukça basittir. Bu sebepten parası olan herkes sunucu açar, iyi sunucuyu yıllarını sektöre adamış sunucu sahipleri açmaktadır.

" Oyun tanıtımının reklam gücü nedir. Reklam çok önemli bir araçtır. Filesiniz ne kadar iyi olursa olsun, hatta piyasanın en iyi metin2 pvp serverler sunucusunu da açıyor olun fakat reklam gücünüz yoksa oyun da yabani hayvanlara karşı ws atarsınız.

" Oyunun açılacağı sunucu bilişim sunucusu mu yoksa dedicated (özel) kendine ait bir sunucu kabininde mi barınacak. Dedicated sunucular hem pahallı hem de kalitelidir. Bu sebepden dedicated sunucu kullanan oyunları tercih edin!

" Son olarakta files'in alt yapısı nasıl. Daha önce herhangi bir metin2 pvp de denenmiş mi?

Bu soruların cevaplarına göre metin2 pvp serverler tercihleri yapınız.



Hangi Pvp Serverler de Oyuncu Fazladır?



Pvp serverler de oyuncu sayısı 2022 yılına geldiğimizde oyunların her hafta sürekli kapanıp açılmasından dolayı bayağı bir düştü. Belli bir kitlesi olan sunucu sahipleri artık pvp serverler açmakta ve istediği çevrimiçi oyuncu sayısına ulaşmaktadır.

Birkaç pvp türünü sizlerle paylaşmak istiyoruz.

" 1-105 Pvp Serverler: Lonca turnuvalarının fazla olduğu günümüzde ödül havuzunun 100.000 TL 'nin üzerinde olduğu pvp serverlerdir. Oyun yapısı oldukça kolaydır. Oyuncular 1 level başlar, 61 level'i birkaç saat içerisinde yapar. Hesaplarını kuleye atarlar ve para kasmaya başlarlar.

Lisamt2,LovaMt2,Livamt2 piyasanın en popüler 1-105 serverleridir.

" 1-99 OldSchool: Eski okul anlamına gelen bu terim, eski Tr tipi Metin2 zevkini yaşamak isteyenlerin oynadığı pvp serverler'dir.At madalyonu kasmak,saatlerde dolunay ve Kdp düşürmek isteyenlerin tercihidir.

" 55-120 Pvp Serverler: Son dönemde oldukça popüler olan bu files yapısı tamamen köle farmına yönelik serverlerdir. Tüm gün oyunda metin kesip, milyon damage gösterisi yapan oyuncular için idealdir.Pay2win kavramının doruklara kadar yaşandığı bu serverler ilgiçtir ki birçok oyuncu kitlesi tarafındanda çok sevilmektedir.



PvpServerler. pro da Dilediğiniz Metin2 Pvp'yi Bulun!



Yazımızın sonuna gelindiğinde bu kısım bizler için değerli. Sizlere yıllardır binlerce metin2 pvp tanıtımı yapan, tanıtımın yanı sıra güncel metin2 pvp sorunlarının çözümünü paylaşan, son dönemde artan çevrimiçi oyun piyasasına ayak uydurup mevcut oynanan Valorant, Knight, Silkroad gibi oyunlarında tanıtımlarını içerisinde barından pvpserverler. pro'yu es geçmek istemiyoruz.

Sitemizde metin2 pvp serverler'e ait A'dan Z'ye herşeyin olduğu, örneğin; grafik çalışmaları, oyunun kaynak kodları, hataların çözümü, pvp sunucu tanıtımları, karakterlere ait tüm detaylar sitemizde bulabilirsiniz.



Kaynak: https://www.pvpserverler.pro/

