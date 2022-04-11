İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde güvenlik görevlilerine saldırı: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde taşkınlık yapan ve güvenlik görevlilerine saldıran 15 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 18:59
Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlem yapan Suriyeli grup, işlemlerinin yetişmeyeceğini bahane ederek görevlilerle tartıştı ve taşkınlık çıkardı.
Güvenlik görevlileriyle yaşanan arbedenin dışarıya taşmasının ardından polis ekipleri olaya müdahale etti.
Olaya karışan, aralarında kadınlarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı ve haklarında hukuki işlem başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız