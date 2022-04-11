Cumhur İttifakı, İBB'nin öğrenci kartlarına yaptığı zammın kaldırılmasını önerdi

Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu
Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!
Sponsorlu İçerik
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
İBB'den toplu taşımada 'gece çift bilet tarifesi'ne ilişkin açıklama
İBB'den toplu taşımada 'gece çift bilet tarifesi'ne ilişkin açıklama
Edirne'de aile katliamı: Altınlar elektrik panosundan çıktı
Edirne'de aile katliamı: Altınlar elektrik panosundan çıktı
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcı o araçta çıktı
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcı o araçta çıktı
Mansur Yavaş Akşener ile görüştü, aday olacak mı ilk kez yanıt verdi
Mansur Yavaş Akşener ile görüştü, aday olacak mı ilk kez yanıt verdi
Erdoğan kabineyi topluyor: Enflasyon için yeni adımlar masada
Erdoğan kabineyi topluyor: Enflasyon için yeni adımlar masada
Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor
Nisa bebeği ölüme terkeden anne için istenen ceza belli oldu
Nisa bebeği ölüme terkeden anne için istenen ceza belli oldu
Turgut Özal'ın oğlu yeni parti kurdu
Turgut Özal'ın oğlu yeni parti kurdu
İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 90 arttı
İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 90 arttı
İşsizlik rakamları açıklandı. 0,5 oranında azalış var!
İşsizlik rakamları açıklandı. 0,5 oranında azalış var!
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
İkinci elde fiyatlar son 10 günde yükselişe geçti
İkinci elde fiyatlar son 10 günde yükselişe geçti
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı
Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Bakan Yanık: Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Bakan Yanık: Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi
AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhur İttifakı, İBB'nin öğrenci kartlarına yaptığı zammın kaldırılmasını önerdi

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Cumhur İttifakı olarak, öğrenci ulaşım kartlarına yapılan zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) sübvanse edilmesini teklifini iletti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 19:53
Yazdır
Cumhur İttifakı, İBB'nin öğrenci kartlarına yaptığı zammın kaldırılmasını önerdi

İBB Meclis toplantısı, Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında gerçekleştirildi.

Söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Cumhur İttifakı olarak, aylık öğrenci ulaşım abonman ücretine yapılan zammın İBB tarafından sübvanse edilmesini teklif ettiklerini söyledi.

İBB'nin ısrarlı teklifleri üzerine UKOME üyelerinin çoğunluğunun şerhine rağmen toplu ulaşıma yüzde 40'lık ilave zammın uygulamaya konduğunu kaydeden Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Söz konusu zamlar sebebiyle başta öğrencilerimiz olmak üzere İstanbullular maalesef mağdur edilmiştir. İstanbulluların mağduriyetinin hafifletilmesi, özellikle öğrenci kardeşlerimize yapılan zamlardan en az ölçüde etkilenmelerini sağlamak, İETT gibi köklü kurumlarımızı korumak hem de öğrencilerimizin yükünü hafifletme sorumluluğu adına Cumhur İttifakı olarak öğrenci kardeşlerimize yapılan yüzde 40'lık zammın İBB tarafından sübvanse edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Meclise sunmuş olduğumuz bu teklifle birlikte 78 liradan yüzde 40'lık zamla, yani 31 lira artışla 109 liraya yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin, artan 31 liralık farkının İBB tarafından sübvanse edilmesi, öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 lira alınmasına devam edilmesi, abonman olmayan fakat aylık indirimli öğrenci İstanbul Kart'a sahip öğrencilerimizin de tek geçişte ödedikleri yüzde 40 zamla 3,74 liraya yükseltilen 2,67 liralık tarifenin de aynı şekilde uygulamaya devam edilmesini teklif ediyoruz."

- "Komisyona havale edelim orada konuşulsun"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da göreve geldiklerinde 90 lira olan öğrenci kartlarını 50 liraya düşürdüklerini belirterek "Son 3 ay içerisinde sadece akaryakıta yüzde 100 zam geldi. Karşımızda sübvanse ihtiyacıyla geliyorlar, komisyona havale edelim orada konuşulsun. Oy birliği ile komisyona varsın evet diyeceğiz." dedi.

Balyalı, "Arkadaşlara tavsiyem gerçekten toplu ulaşıma katkı yapacaklarsa toplu taşımada akaryakıta KDV, ÖTV indirimini getirsinler. Zaten doğal olarak sübvanse gelecektir. Biz AK Parti'nin stratejisinin büyükşehir belediyesinin gelirlerini azaltmak ve giderlerini çoğaltmak üzere olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir partinin reklam giderlerini sübvanse ettiğini kaydetti.

Gökkuş, hesap yaptıklarını ve ortaya çıkan değerin bir partinin reklam gideri bile olmadığını belirterek "Dolayısıyla öğrencilerin harçlığının burada siyasi polemik konusu yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Türkiye petrol, doğalgaz üreten bir ülke değil. Bunu çok iyi biliyorlar. Topu taca atmasınlar. Biz öğrencilerimize katkıda bulunmak istiyoruz. AK Parti, MHP grubu olarak bunu teklif ediyoruz. CHP ve İYİ Parti bu teklife var mı, yok mu? Tartıştığımız konu bu." diye konuştu.

Gökkuş, şöyle devam etti:

"2019 seçimlerinden önce 'İSKİ'ye İETT'ye indirim yapacağız' diyerek popülizm yapanlar kendileri. Kurumları batıranlar kendileri. Öğrenci burslarıyla Anayasa Mahkemesine gidip iptal ettiren bunlar, insan utanır. Kaç tane öğrenci yurdu yaptınız? Bir tane yaptığınız, kendinizin yaptığı bir tane yurt yok. İnsan biraz kendine çeki düzen verir. Öğrenci kardeşlerimize destek oluyor muyuz, olmuyor muyuz?"

Konuşmaların ardından teklif oy birliğiyle gündeme alındı.

Öte yandan, İBB encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri de yenilendi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
'Salgın döneminde PTT devletimizin vatandaşına uzattığı eli oldu'
'Salgın döneminde PTT devletimizin vatandaşına uzattığı eli oldu'
Bakan Nebati: 2023'te yatırımlarını tamamlamış bir ülke olacağız
Bakan Nebati: 2023'te yatırımlarını tamamlamış bir ülke olacağız
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
Kılıçdaroğlu'ndan Göç İdaresi Başkanlığına 'sığınmacı' eleştirisi
Kılıçdaroğlu'ndan Göç İdaresi Başkanlığına 'sığınmacı' eleştirisi
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi ile ilgili sözlerine tepki
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi ile ilgili sözlerine tepki
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası

Bu Habere Tepkiniz

5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

Sosyal güvenlik mevzuatına göre 5510'a tabi engelli memurların emeklilik şartları ile e-Devlet' de görünen emeklilik şartları arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır.
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Hangi sınava hazırlanıyorsun?

Hangi sınava hazırlanıyorsun?

https://www.kitapsec.com/mobil/sinavin-neyse-kitabin-burada_kon277/
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, İdarenin "Hukuka uygun olarak görevden aldım, ispata gerek yoktur" şeklindeki savunmasını dikkate almadı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Yükseköğretim kurumlarında sendika, sivil toplum kuruluşu, dini gruplar, akraba, memleketçilik gibi idari kadrolaşma kervanına katılımların yeni muhatapları: Yöneticilerin öğrencileri!!!
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı

Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı

Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (11-18)

Haftanın fırsat ürünleri (11-18)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri