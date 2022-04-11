Vali Yerlikaya'dan deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 21:27
Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız