Darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz tedavi altına alındı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz, tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 22:57
Yazar Ergün Poyraz, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Poyraz, Ergenekon davasında yargılanmış, bir süre cezaevinde kalmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız